Chamartín se suma a la Semana Europa de la Movilidad 2025

La Junta Municipal de Chamartín se suma a la Semana Europea de la Movilidad 2025 organizando una yincana llena de retos relacionados con las normas de tráfico y desplazamientos urbanos. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, junto al Cubo Gym.

‘Muévete por Chamartín’ contará de cinco estaciones en las que los grupos de participantes deberán alcanzar un reto. Con la ayuda de un mapa y con la finalidad de educar y concienciar sobre seguridad vial, cada una de las estaciones incluirá una temática original. La primera será un laberinto de seguridad vial, a través de un recorrido a pie en el que habrá que seguir las señales de tráfico.

La segunda, ‘Chamartín Pong’, un juego de puntería con las paradas de metro de Madrid como objetivo. Luego pondremos a prueba la memoria buscando parejas con cartas relacionadas con la movilidad. En la cuarta estación habrá que superar un divertido ‘Pasapalabra’ sobre medios de transporte, y, por último, un juego de carreras por señales en las que los participantes deberán no solo ser rápidos sino reconocer la tarjeta con la imagen correcta. ¿Terminaste el circuito? Te espera un premio de recompensa.

Peatonalización calle Edison

Además de la fiesta del sábado 20, este año el distrito añade para celebrar el Día sin coches una actividad el lunes 22 en la calle Edison junto al CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay. ¡Os esperamos de 9:00 a 13:00 h en una gran jornada educativa y divertida!