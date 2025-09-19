Cierran esta tarde El Retiro y otros 8 grandes parques de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por meteorología adversa desde las 18:00 horas de este viernes, 19 de septiembre, ante la previsión de fuertes rachas de viento, que se prolongarán hasta la medianoche, sumadas a las altas temperaturas.

Tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la actualización de su boletín extraordinario, los vientos podrían llegar entre las 18:00 horas y las 21:00 horas hasta los 65 kilómetros por hora. Esto se suma a temperaturas de hasta 35ºC.

La clausura afecta también al parque de El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Fuente del Berro, Quinta de los Molinos, Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

El desalojo en El Retiro comenzará dos horas antes del cierre. La reapertura de este histórico parque se retrasará posiblemente hasta este sábado, una vez que los técnicos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El resto de parques irán abriendo a medida que se vaya revisando la situación del arbolado. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.

Alerta de nivel rojo

El nivel rojo del ‘Protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas’ del Ayuntamiento de Madrid se determina por rachas de viento iguales o superiores a 65 km/h con temperaturas máximas inferiores a 35ºC y un porcentaje de agua disponible en el suelo por debajo del 75 %; o bien rachas de viento iguales o superiores a 55 km/h a las que se suman temperaturas máximas superiores a 35ºC o agua disponible en el suelo por encima del 75 %. También cuando en 24 horas la acumulación de nieve sea igual o superior a 20 centímetros.

Con el nivel de alerta roja se suspenden todas las actividades y se desaloja el parque. Una vez finalizada la alerta, se realiza una inspección de las incidencias producidas y se procede a la retirada de ramas y árboles caídos. Se eliminan aquellos que se consideran inestables y se reparan los daños más relevantes en el resto de elementos del parque.