El Hospital Gregorio Marañón revalida un prestigioso reconocimiento mundial sobre calidad asistencial

El Hospital público Materno Infantil Gregorio Marañón de la Comunidad de Madrid ha revalidado la acreditación de la Joint Commission International, uno de los más prestigiosos reconocimientos mundiales sobre calidad asistencial. La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha clausurado hoy el acto en el que se ha oficializado este nuevo logro de la sanidad pública madrileña, que fue en 2022 el primero de España en obtenerlo.

Ahora lo mantiene tras la evaluación de más de 1.200 elementos relacionados con los objetivos internacionales de atención y seguridad del paciente, la anestesia y la atención quirúrgica, administración de medicamentos, la educación para la salud, mejora de la calidad, prevención y control de infecciones, mantenimiento de instalaciones, gestión de la información y liderazgo en la organización.

Gutiérrez ha señalado que esta reacreditación no es un “simple trámite”, sino la constatación, avalada por la institución más exigente y prestigiosa del mundo en materia de calidad sanitaria, de que el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón ha reforzado unos estándares asistenciales y de seguridad entre los más altos a nivel internacional. La viceconsejera ha felicitado a todos los profesionales del centro por su vocación y entrega, que convierten la calidad “en algo vivo y tangible, que se traduce en una atención más segura, más eficaz y más humana para los pacientes y sus familias”.