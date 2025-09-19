Ciudal LinealDistritos

Ciudad Lineal reconoce a varios establecimientos de La Elipa con más de 30 años de trayectoria

Gacetín Madrid

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha hecho entrega hoy en La Elipa, del distintivo ‘Treintañeros de Ciudad Lineal’ a varios comercios, locales de hostelería y establecimientos que cuentan con más de 30 años de antigüedad.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, forma parte de una campaña cuyo objetivo es fomentar el comercio de proximidad y poner en valor la labor de los negocios que han contribuido al desarrollo económico y social del distrito durante décadas.

Álvarez ha visitado una decena de comercios de la avenida del Marqués de Corbera, “negocios que son parte de la historia del distrito, a los que queremos agradecer su esfuerzo y dedicación y reconocer la labor que ofrecen cada día a los vecinos de La Elipa”.

Los establecimientos reconocidos son Óptica Lledó, Horno La Gloria, Cristalería Suárez, Saneamientos Rojas, Camisería An-bi Moda Hombre, Relojería González Cibeles, Brico Luzimar, Herbolario Los Marañones y Mantequería Hnos Velázquez.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Hortaleza se suma a la celebración de la...

Chamartín se suma a la Semana Europa de...

El emblemático Mercado de las Ranas regresa este...

Una jornada para celebrar los 20 años de...

Tiroteo y persecución en Retiro y Puente de...

Carabanchel presenta ‘Del Alto al Bajo’, una carrera...

Más Madrid carga contra el Gobierno de Almeida...

Ángel Niño inaugura oficialmente la Oktoberfest Vallecana con...

Dos detenidos portando 1 kg de ketamina y...

El Galileo acoge la exposición ‘El valor de...

Comentarios