Ciudad Lineal reconoce a varios establecimientos de La Elipa con más de 30 años de trayectoria

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha hecho entrega hoy en La Elipa, del distintivo ‘Treintañeros de Ciudad Lineal’ a varios comercios, locales de hostelería y establecimientos que cuentan con más de 30 años de antigüedad.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, forma parte de una campaña cuyo objetivo es fomentar el comercio de proximidad y poner en valor la labor de los negocios que han contribuido al desarrollo económico y social del distrito durante décadas.

Álvarez ha visitado una decena de comercios de la avenida del Marqués de Corbera, “negocios que son parte de la historia del distrito, a los que queremos agradecer su esfuerzo y dedicación y reconocer la labor que ofrecen cada día a los vecinos de La Elipa”.

Los establecimientos reconocidos son Óptica Lledó, Horno La Gloria, Cristalería Suárez, Saneamientos Rojas, Camisería An-bi Moda Hombre, Relojería González Cibeles, Brico Luzimar, Herbolario Los Marañones y Mantequería Hnos Velázquez.