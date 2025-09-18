Luz verde al nuevo contrato de mantenimiento de los vehículos de Bomberos de Madrid

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy el nuevo contrato de mantenimiento de los vehículos propiedad del Cuerpo de Bomberos de Madrid, con un gasto de casi un millón de euros (958.215 euros) y una duración de dos años, prorrogable por otros dos más, según ha informado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de su flota de vehículos (compuesta por vehículos pesados, ligeros y especiales, equipados específicamente para el desarrollo de sus distintas intervenciones) y su óptima disponibilidad resulta fundamental para que desarrollen su trabajo los bomberos municipales.

El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en la mejora de los equipamientos y medios del Cuerpo de Bomberos. Recientemente, incorporó 15 nuevos vehículos pesados para la intervención en siniestros, cinco camiones y diez furgones con funciones específicas: un camión de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas (BREC), cuatro camiones de apeos para consolidaciones estructurales en edificios, cinco furgones de rescate con colchones de salto, tres furgones de rescate de animales y otros dos de avituallamiento.

Plan para renovar la flota del Cuerpo de Bomberos

Esta renovación se enmarca en el plan de actualización y ampliación de los vehículos de Bomberos (Plan Operativo de Flota de Bomberos 2019-29), iniciada en el anterior mandato para repartir el esfuerzo de la adquisición de vehículos a lo largo de varios años, de manera que se cubran las necesidades del servicio y se mantenga una flota plenamente operativa, moderna y lo más uniforme posible, dotando así a los bomberos municipales con los mejores equipos.

La renovación prevista de la flota incluye un total de 124 vehículos (25 vehículos pesados, incluidos los 15 recientemente recibidos; 43 de primera salida; 9 de rescate de vehículos pesados, góndolas y maquinaria auxiliar, y 47 más de rescate y trabajo en altura, contenedores, autobuses y salvamento acuático) en diversas fases, con un coste total de 62 millones. En el anterior mandato, se incorporaron cerca de un centenar de vehículos al cuerpo.

El Ayuntamiento de Madrid consolidará una flota para el Cuerpo de Bomberos de Madrid de 239 vehículos a mediados del próximo año (163 pesados y 76 ligeros), lo que supone un 14,3 % más de vehículos que los que había en 2019, con 209: 136 pesados y 73 ligeros).