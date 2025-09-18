El Galileo acoge la exposición ‘El valor de la palabra. El valor del compromiso’ de la Fundación Fernando Buesa

El concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha participado esta tarde en la inauguración de la exposición de la Fundación Fernando Buesa ‘El valor de la palabra. El valor del compromiso’, que estará disponible de manera gratuita en el Centro Cultural Galileo hasta el 29 de septiembre.

A través de fotografías, artículos de prensa, carteles, objetos y diversos materiales audiovisuales, la exposición reivindica, por un lado, la trayectoria personal y política de Fernando Buesa Blanco y, por otro, la labor de homenaje y recuerdo que lleva a cabo la fundación desde que se produjo su asesinato a manos de la banda terrorista ETA hace más de 20 años.

Posteriormente, González Taboada ha intervenido, junto a los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val, en la presentación del libro El aire que nos lleva, de Luis María Cobos Rodríguez. En esta obra, el autor explora aspectos como la vida, las emociones y las experiencias humanas a través diversos relatos que reflejan emociones y situaciones cotidianas.