‘Pakistán, una cultura por descubrir’, nueva exposición fotográfica en Arganzuela

La concejala de Arganzuela, Lola Navarro, ha inaugurado hoy, en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj, la muestra fotográfica ‘Pakistán, una cultura por descubrir’, organizada por la junta municipal en colaboración con la Embajada de Pakistán. En palabras de la concejala, esta exposición se centra en “un país lleno de matices y nos permite acercarnos a su cultura a través del arte”.

La exposición propone un viaje inmersivo por la riqueza cultural del país asiático, desde la espiritualidad del sufismo hasta los vibrantes trajes tradicionales. A través de las imágenes, el visitante podrá sumergirse en un escenario de contrastes en el que la modernidad se funde con la tradición y donde la vestimenta y los colores regionales se fusionan con la convivencia y el respeto por las costumbres y la naturaleza.

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre, en el horario habitual del centro: de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, excepto los días 19 y 20, en los que permanecerá cerrada./