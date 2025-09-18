ComunidadNoticias

Archivadas ya 92 denuncias relacionadas con la atención de mayores en residencias durante el COVID

Gacetín Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado hoy a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que la Justicia ha archivado ya 92 denuncias relacionadas con la atención de mayores en las residencias durante la pandemia.

Según la memoria de la Fiscalía publicada este miércoles, a cierre de 2024 los juzgados habían archivado ya un total de 92 denuncias. Si se suman las diligencias preprocesales ante la Fiscalía, que no han llegado a elevarse a un Juzgado por no encontrarse ningún indicio de delito, son ya 143 denuncias archivadas.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esto «demuestra que todas las personas mayores fueron atendidas durante la pandemia con los medios disponibles en cada momento y que la izquierda sólo ha tratado de utilizar el dolor de las familias».

