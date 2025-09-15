Se dispara el índice de rechazo en ITV de autobuses de 10 a 15 años en Madrid

La seguridad en el transporte público es un asunto que afecta directamente a millones de madrileños cada día. Con la llegada de septiembre y el regreso a la rutina tras las vacaciones, garantizar que los autobuses estén en óptimas condiciones es primordial. Para ello la ITV juega un papel clave, ya que permite detectar fallos que podrían poner en riesgo a los pasajeros y al resto de usuarios de las vías públicas.

Según datos facilitados por el Archivo de Vehículos de la Comunidad de Madrid a Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, durante el mes de julio las estaciones de ITV inspeccionaron 942 autobuses, de los cuales, el 16,1% no la aprobó a la primera, una cifra muy similar a la del año anterior, que se situaba en 16,2%.

El informe refleja que los fallos más frecuentes se concentran en frenos, alumbrado y señalización, así como en el acondicionamiento exterior, carrocería y chasis, con porcentajes de defectos graves del 17,5%, 15,5% y 14,5%, respectivamente.

Además, se observa un aumento del índice de rechazo en los autobuses de más de 15 años. Mientras que el año pasado los vehículos de entre 10 y 15 años presentaban un 17,5% de rechazo, este año la cifra ha escalado hasta el 21%.

Durante la inspección de este tipo de vehículos se comprueban aspectos fundamentales para la seguridad y el rendimiento del autobús. Entre los más relevantes se encuentran el sistema de frenos, la suspensión, el estado de los neumáticos, la iluminación y señalización, las emisiones contaminantes, y la inspección visual de chasis, carrocería y otros elementos estructurales.

¿Cada cuánto tiempo deben presentarse a inspección?

“Si hablamos de la frecuencia de inspección, los autobuses deben pasar la primera ITV al cumplir un año desde la fecha de primera matriculación, continuando de forma anual hasta los cinco años y de manera semestral a partir de los cinco años de antigüedad” afirma Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV.

La Asociación también subraya que la inspección puede realizarse en cualquiera de las más de 70 estaciones de ITV disponibles en la Comunidad de Madrid, incluyendo aquellas situadas en Zonas de Bajas Emisiones, incluso si el vehículo no cuenta con distintivo medioambiental. Además, la ITV puede realizarse hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento sin afectar a la validez de la próxima inspección.