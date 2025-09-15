El PSOE acusa a Ayuso y Almeida de «no estar a la altura» y «confundir» violencia con «dignidad» en la final de La Vuelta 2025

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado ante lo ocurrido este domingo en la final de La Vuelta Ciclista 2025 que “Madrid fue un ejemplo de dignidad, de defensa de los derechos humanos y de la paz”.

“Madrileños y madrileñas salieron a las calles a decir No pasarán, contra el genocidio, contra el fascismo”, mientras que “ni el PP ni Almeida estuvieron a la altura de lo que se vivió en las calles”, porque “hablar de violencia cuando miles de vecinos y vecinas estaban defendiendo la dignidad de todo un pueblo, o hablar, como hizo Ayuso, de niños y niñas que no pudieron ver el final de la Vuelta Ciclista cuando hay más de 20.000 niños y niñas asesinados en Gaza por un genocidio, los deshumaniza”.

Maroto ha acusado al alcalde de Madrid de «intentar confundir con la palabra violencia», porque, por ejemplo, en Madrid “hemos tenido un asedio a la sede del PSOE y Almeida no lo calificó con la palabra violencia”. “Me siento orgullosa de representar al Madrid que ayer salió a las calles a parar el fascismo y contra el genocidio en Gaza”, ha concluido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital.