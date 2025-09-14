Almeida: «Lo sucedido hoy en Madrid es fruto del odio y la violencia alentadas por la izquierda, especialmente por Pedro Sánchez»

En una declaración institucional esta tarde de domingo, 14 de septiembre, desde el Palacio de Cibeles, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha denunciado que la capital «no ha sido tomada por manifestantes pacíficos, sino por grupos violentos que han logrado suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España para vergüenza de nuestra ciudad y vergüenza de nuestra nación», en referencia a las protestas contra el genocidio en Gaza y la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.

«Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez», ha señalado.

«La violencia que hemos visto no es para reclamar justicia, sino para imponer una única visión. Si la violencia sustituye al debate razonado, se acaba la convivencia democrática. Madrid ha sido siempre ejemplo de manifestaciones pacíficas; lo de hoy no lo ha sido», ha incidido Almeida.

Declaración institucional completa

Les he convocado para hacer esta declaración institucional porque hoy hemos sido testigos de unos hechos graves e irresponsables como pocos precedentes tienen en la historia de esta ciudad y también en España. Hoy Madrid no ha sido tomada por manifestantes pacíficos, sino por grupos violentos que han logrado suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España para vergüenza de nuestra ciudad y vergüenza de nuestra nación.

Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez.

Permítanme hacer un reconocimiento especial a los ciclistas, a los equipos y a la organización de la Vuelta Ciclista a España que, en un esfuerzo encomiable, han querido finalizar la etapa. La Vuelta lleva días aguantando intimidaciones y ataques, poniendo en peligro la integridad física de trabajadores, porque los ciclistas y los equipos son trabajadores. Ningún ciclista es responsable de lo que está sucediendo en Gaza, y quienes han provocado esta violencia lo saben.

La violencia que hemos visto no es para reclamar justicia, sino para imponer una única visión. Si la violencia sustituye al debate razonado, se acaba la convivencia democrática. Madrid ha sido siempre ejemplo de manifestaciones pacíficas; lo de hoy no lo ha sido.

Hoy se ha puesto en peligro a los participantes de una competición deportiva, a miles de madrileños y a los cuerpos de seguridad. Manifestarse es un derecho, pero poner vidas en riesgo es un delito. Una mayoría radical no puede acabar con la tranquilidad de una ciudad ni con el funcionamiento de una competición con décadas de historia.

Durante años hemos trabajado para que Madrid sea ejemplo de modernidad y prestigio internacional. Hoy todo eso se ha puesto en peligro por grupos violentos alentados por quienes forman parte del Gobierno de la Nación. Y por eso responsabilizamos directamente a quienes han animado estas movilizaciones radicales.

Madrid es una ciudad abierta, acogedora, de convivencia. La política no puede usar el deporte para tapar sus problemas. Los violentos de hoy no representan a Madrid ni a los madrileños.

Defendemos el derecho a protestar pacíficamente y a expresar ideas, pero no podemos normalizar lo que es claramente inaceptable. Es inadmisible que, a estas horas, ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior, ni el delegado del Gobierno hayan salido a apoyar públicamente a las fuerzas de seguridad.

Exigimos que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior condenen de manera firme e inequívoca la violencia y a los violentos. No podemos permitir que esto vuelva a repetirse.

Quiero mandar un mensaje claro a todos los madrileños: desde el Ayuntamiento de Madrid seguiremos defendiendo la convivencia en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra Constitución. No vamos a permitir que grupos radicales alteren la paz de nuestra ciudad.

Madrid tendrá siempre un Ayuntamiento que esté del lado de la democracia, de la convivencia y de la libertad. No vamos a permitir otro bochorno como el que hemos vivido esta tarde. Muchas gracias.