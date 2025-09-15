Ayuso denuncia que lo de este domingo va «contra Madrid y contra España» y advierte del «fascismo-comunismo» de Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes, 15 de septiembre, que lo ocurrido este domingo en la Vuelta Ciclista, en referencia a las protestas contra el genocidio en Gaza y por la participación del equipo Israel Pro Tech, va «contra Madrid y contra España» y ha advertido que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, !es capaz de cargarse el régimen democrático y liberal de la Transición».

Así lo ha indicado en una entrevista en esRadio: «esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España, con un presidente del Gobierno que ha dicho vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas, y ahora mismo en que se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo-comunismo que representa este señor».

«El sistema no estaba preparado para un hombre como éste», ha subrayado, añadiendo que «cualquiera que haya visto las imágenes sabe que es capaz de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa: cargarse el régimen democrático y liberal español de la Transición».

«Vamos a arrasar en las urnas en cuanto tengamos posibilidad»

«Nosotros no tenemos nada que ver con esto, que no nos representa, y todo lo que tenemos que celebrar en Madrid y todo lo que viene por delante sigue vivo. No me pienso cruzar de brazos porque no puede ganar el mal, puede ganar si dejamos de hacer las cosas, porque esta gentuza así lo decide. Si ya tienes miedo a actuar, si tienes miedo a emprender, a traer grandes eventos porque ellos lo deciden…», ha señalado la presidenta Ayuso.

Y ha concluido: «no van a ganar, no van a ganar porque tú podrás tener esa antorcha, pero no tienes esa urna, y vamos a arrasar en las urnas en cuanto tengamos la posibilidad y, democráticamente, poner este señor y a todo su equipo fuera. Habrá que hacer una reforma profundísima de las instituciones, de leyes sectarias que son desastrosas, y también de toda la gente colocada que ha dejado, activistas que son unos verdaderos inútiles. Cada institución y empresa que están tocando la están arruinando».