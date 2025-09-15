Madrid recibe 63 ofertas de empresas para la construcción de 3.404 viviendas de «alquiler asequible»

La Comunidad de Madrid ha recibido ya 63 ofertas para la construcción de 3.404 nuevos hogares en régimen de alquiler, dirigidos especialmente a los menores de 35 años. Esta actuación se enmarca en el Plan VIVE, iniciativa del Ejecutivo autonómico para promover 14.000 viviendas, y forma parte del denominado Plan Solución Joven, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En concreto, nueve empresas han optado a uno o varios de los 14 lotes en los que se dividió la licitación para la edificación de inmuebles que se ubicarán en Madrid (806), Alcobendas (750), Tres Cantos (280), Móstoles (307), Arroyomolinos (365), Colmenar Viejo (332), Valdemoro (150), Loeches (295), Torrejón de la Calzada (81) y Torrejón de Velasco (38).

Se trata, en palabras del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, “de una de las mayores operaciones de pisos en alquiler de Europa, que no solo aporta soluciones reales a jóvenes y familias, sino que también genera empleo, atrae inversión y sitúa a la Comunidad de Madrid como referente en modelos innovadores de gestión y financiación en este sector”.

Tal y como anunció la presidenta Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región, el Ejecutivo madrileño ampliará sus políticas en este ámbito con nuevas medidas y 1.000 hogares más destinados a los menores de 35 años, hasta alcanzar los 5.500, gracias a la incorporación de municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o el refuerzo de proyectos en la capital, que estarán ubicados en Aravaca.

De esta forma, el Plan Vive aumentará su oferta de alquiler a precios más reducidos con 14.000 pisos más en una veintena de localidades, de las que ya se han entregado cerca de 5.000. Esta iniciativa, que promueve viviendas asequibles gracias a la colaboración público-privada, ha generado una inversión superior a los 1.000 millones de euros, sin coste para el ciudadano y consiguiendo hogares con certificación de construcción responsable con el medio ambiente BREEAM (Building Research Establishment Environmental).