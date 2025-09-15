Alertan de la presencia de un ingrediente peligroso en tintes y acondicionadores de dos conocidas marcas

El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado de la presencia del ingrediente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca) en seis tintes para el cabello y un acondicionador de la marca Schwarzkopf, así como en un acondicionador capilar de la marca Garnier Fructis.

Según informa el organismo, de acuerdo con la lista de ingredientes, el producto conllevaría riesgo químico al contener 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), que está prohibido en los productos cosméticos. Este componente puede dañar el sistema reproductivo, puede dañar la salud del feto y puede causar sensibilización de la piel.

El país notificante de la alerta ha sido Chequia, y podría haberse comercializado en España. En concreto, los productos afectados son:

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N6 (7-0) Středně Plavý. El código de barras es 3838824159614 y número de lote, el 0806395029.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, 5-46 Hřejivě Třpytivě Hnědý. El código de barras es 9000101213898 y el número de lote, el 0810884684.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N2 (3-0) Dark Brown. El código de barras es 3838824159454 y el número de lote, 0816402520.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, modelo RI5 (6-88) Intensive Red. El código de barras es 3838824159898.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme KI7 I, marca Schwarzkopf Palette, modelo KI7 Intensive Copper. El código de barras es 9000101032086 y el número de lote, 0859×87748.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme Long-Lasting Intensity, marca Schwarzkopf Palette, Permanent 3x Care, 6-79. El código de barras es 9000101214024 y el número de lote, 0827885432.

Acondicionador de cabello Schauma, marca Schwarzkopf, modelo Fine or weak hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 9000100854672.

Acondicionador de cabello Repair & Shine, marca Garnier Fructis, modelo Dry, damaged hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 3600540366337 y el número de lote, 26NN00.

Todos los tintes para el cabello contienen en su envase un tubo de 50 ml de crema colorante, un frasco de 50 ml de revelador, un sobre de 10 ml de mascarilla protectora y un par de guantes. El país de origen de todos los productos de la marca Schwarzkopf es Alemania, mientras que para el acondicionador de Garnier Fructis es Italia.

El organismo europeo ha señalado que no cumple con el Reglamento de Productos Cosméticos y por ello, como medidas adoptadas se ha procedido a la destrucción del producto.