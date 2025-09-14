Las protestas propalestinas obligan a cancelar la llegada de La Vuelta Ciclista a Madrid

Las intensas protestas propalestinas han obligado a la organización de La Vuelta Ciclista a España 2025 a cancelar la última etapa y su llegada a la ciudad de Madrid. Tras superar el cordón policial, con algunos lanzamientos de vallas y cargas, los manifestantes contra el genocidio en Gaza y por la participación del equipo Israel Pro Tech han invadido el recorrido en diversos puntos como Atocha, la Puerta del Sol, San Antonio de la Florida, Gran Vía y el Paseo del Prado.

Los momentos de más tensión se han producido a la altura del Jardín Botánico, en el Paseo del Prado, con cargas por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional y el lanzamiento de botellas y vallas por parte de algunos manifestantes. En Atocha, los protestantes han llegado a hacer barricadas con las vallas al grito de ‘Israel estado genocida’, ‘Netanyahu asesino’ y ‘No es una guerra, es un genocidio’.

Ante ello, la organización ha decidido dar por terminada la etapa a más de 50 kilómetros de su final, dando por ganador a Jonas Vingegaard, el doble vencedor del Tour de Francia. El detonante de esta cancelación ha sido la paralización de la carrera por parte de un grupo de manifestantes en el Paseo de la Virgen del Puerto (Arganzuela), llegando incluso a provocar un enfrentamiento físico con un ciclista.

Tras pararse en este lugar durante más de 10 minutos, por decisión propia los ciclistas han continuado su camino hasta el interior de los jardines del Moro, junto al Palacio Real, dándose por finalizada La Vuelta 2025.

Más Madrid despliega una gran pancarta en Sol: ‘Sí, es un genocidio. Palestina libre’

El grupo político Más Madrid ha desplegado esta tarde de domingo, 14 de septiembre, una gran pancarta con el lema ‘Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino’ en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para recibir la etapa final de la Vuelta Ciclista 2025.

Este despliegue, llevado a cabo a las 5 de la tarde, ha coincidido con la asistencia de la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones de la formación en la capital, Eduardo Rubiño, que se han unido a los manifestantes que denunciaban el genocidio en Gaza y criticaban la participación del equipo israelí ‘Israel-Premier Tech’ en la Vuelta Ciclista.

«Vamos a ver en Madrid un pueblo madrileño que va a salir, que está saliendo ya desde el comienzo de la etapa en Madrid para pedir la paz y la libertad del pueblo palestino por el fin del genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina», ha subrayado Bergerot, añadiendo que reclaman «el fin del exterminio» del pueblo palestino y su «derecho a existir, ni más ni menos». «Frente al negacionismo del genocidio de la derecha y la criminalización de las protestas pro-derechos humanos por Ayuso y Almeida, nos sumamos al clamor de las calles de Madrid», ha declarado.

Por su lado, Rubiño ha reclamado la pancarta como un «no a la barbarie» y a la «vergüenza internacional» ante un mundo que «no da los pasos necesarios para frenar el genocidio». «Es también un mensaje también para el señor Almeida que se refleja en esa pancarta y que dice claramente que sí, que es un genocidio, que lo dicen todos los juristas de prestigio a nivel internacional, que lo están viendo, que se está viendo en las imágenes y que no hay duda ninguna de que lo que está ocurriendo merece ser condenado».

Ayuso acusa a Pedro Sánchez de «azuzar» las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista: «va contra la libertad, va contra España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de “lanzar fuego” con las protestas propalestinas y la Vuelta Ciclista 2025: «va contra la libertad, va contra España».

Así lo ha indicado en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde ha ido a apoyar a los equipos Movistar Team (España), Israel Premier Tech (Israel) y UAE Team Emirates XRG (Emiratos Árabes Unidos), y la ha seguido en el coche junto al director de la carrera, Javier Guillén: «el mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del Gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable», refiriéndose a su mensaje en apoyo y “admiración” a los participantes en las protestas convocadas contra el genocidio en Palestina y contra la presencia del equipo Israel Pro Tech.

“España brilla como ejemplo y con orgullo. Da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Nos ponemos de acuerdo en una causa justa, como son los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!”, ha señalado Pedro Sánchez.

Ante ello, Ayuso ha recalcado que «claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo. No coaccionar a los ciclistas ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen».

«No hay derecho porque un presidente tiene que llamar a la convivencia, al entendimiento o por lo menos no azuzar más una situación: no utilizarla para cambiar el ritmo de las portadas, no utilizarla para cambiar el mensaje en las tertulias y en la opinión pública. Como pasar pantalla a lo que a uno le interesa y mientras tanto dejar el deporte por los suelos», ha señalado.

«Te puedes manifestar en miles de sitios, pero no puedes jalear protestas que acosan al deporte y que están boicoteando un día precioso para todos los españoles, como es la Vuelta Ciclista a España», ha concluido la jefa del Ejecutivo regional madrileño.