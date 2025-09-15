La Comunidad Judía de Madrid denuncia «el carácter marcadamente antisemita» de protestas en la final de La Vuelta 2025

La Comunidad Judía de Madrid (CJM) ha emitido este lunes, 15 de septiembre, un comunicado denunciando los «actos violentos y vandálicos que atentan a la libertad» vividos este domingo en la etapa final de La Vuelta a España 2025 en la capital, en referencia a las protestas contra el genocidio en Gaza y por la participación del equipo Israel Pro Tech.

Además, denuncian «el carácter marcadamente antisemita» de algunas manifestaciones que han protagonizado las protestas contra la participación del Equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España. Estos actos, consignas y proclamas «expresan claramente un odio profundo hacia el Estado de Israel y, con él, hacia los judíos», subrayan.

Comunicado de la Comunidad Judía de Madrid

Ante los lamentables y bochornosos acontecimientos vividos ayer en la etapa final de La Vuelta a España 2025 que tuvo lugar en Madrid, la Comunidad Judía de Madrid quiere exponer:

Nuestra más rotunda condena a estos actos violentos y vandálicos que atentan a la libertad y a la seguridad de ciclistas y asistentes a este evento deportivo seguido por millones de espectadores y aficionados al ciclismo de todo el mundo.

Denunciamos el carácter marcadamente antisemita de algunas manifestaciones que han protagonizado las protestas contra la participación del Equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España. Estos actos, consignas y proclamas expresan claramente un odio profundo hacia el Estado de Israel y, con él, hacia los judíos.

Reconociendo el derecho a manifestarse de manera pacífica, que ampara a todos los españoles, denunciamos de manera rotunda cómo, detrás de estas protestas subyace, de manera inequívoca, un odio hacia los judíos a los que se nos quiere cancelar, ocultar y expulsar de la vida pública.

Al mismo tiempo, alertamos de cómo ciertos discursos políticos alientan y aplauden estas expresiones violentas, las justifican y les dan cobertura y legitimidad. Es inadmisible que, desde las instituciones que deben representarnos a todos, se incite a comportamientos incívicos y violentos contra un colectivo específico, sembrando caos y pánico. Es una postura sectaria, irresponsable y profundamente antidemocrática.

Finalmente advertir que estos actos violentos buscan enturbiar la ejemplar convivencia que siempre ha caracterizado a Madrid; una convivencia que siempre se ha promovido y protegido desde las instituciones madrileñas. Estos actos sin duda distorsionan los valores de respeto que todos los demócratas madrileños compartimos, sea cual sea nuestra religión, procedencia o tendencia política.