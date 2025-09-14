Ayuso acusa a Pedro Sánchez de «azuzar» las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista: «va contra la libertad, va contra España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de “lanzar fuego” con las protestas propalestinas y la Vuelta Ciclista 2025: «va contra la libertad, va contra España».

Así lo ha indicado en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde ha ido a apoyar a los equipos Movistar Team (España), Israel Premier Tech (Israel) y UAE Team Emirates XRG (Emiratos Árabes Unidos), y la ha seguido en el coche junto al director de la carrera, Javier Guillén: «el mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del Gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable», refiriéndose a su mensaje en apoyo y “admiración” a los participantes en las protestas convocadas contra el genocidio en Palestina y contra la presencia del equipo Israel Pro Tech.

“España brilla como ejemplo y con orgullo. Da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Nos ponemos de acuerdo en una causa justa, como son los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!”, ha señalado Pedro Sánchez.

Ante ello, Ayuso ha recalcado que «claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo. No coaccionar a los ciclistas ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen».

«No hay derecho porque un presidente tiene que llamar a la convivencia, al entendimiento o por lo menos no azuzar más una situación: no utilizarla para cambiar el ritmo de las portadas, no utilizarla para cambiar el mensaje en las tertulias y en la opinión pública. Como pasar pantalla a lo que a uno le interesa y mientras tanto dejar el deporte por los suelos», ha señalado.

«Te puedes manifestar en miles de sitios, pero no puedes jalear protestas que acosan al deporte y que están boicoteando un día precioso para todos los españoles, como es la Vuelta Ciclista a España», ha concluido la jefa del Ejecutivo regional madrileño.