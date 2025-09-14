Madrid celebra la 16ª Noche Europea de los Investigadores con actividades científicas gratuitas para todos los públicos

La Comunidad de Madrid celebra los 26 y 27 de septiembre la 16ª edición de la Noche Europea de los Investigadores, que coincide simultáneamente en otras 460 ciudades del viejo continente y una veintena de países de Iberoamérica. La región contará con más de 160 actividades científicas gratuitas, organizadas por centros de investigación, universidades, asociaciones científicas y los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados IMDEA, coordinadas por la Fundación para el Conocimiento madri+d.

Esta cita anual es mucho más que un encuentro con la ciencia, ya que además pretende inspirar y despertar la curiosidad de todos los participantes, especialmente los más jóvenes, y acercar a la población la figura del investigador. Para ello se desplegarán talleres interactivos, charlas, demostraciones científicas, juegos y muchas otras actividades lúdicas que tratarán de hacer la ciencia accesible a todos los públicos.

Entre ellas, el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, de la Universidad Politécnica de Madrid, enseñará cómo se cocinan los componentes electrónicos que forman parte de la tecnología de uso diario; en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas transformarán a los madrileños y visitantes en científicos por un día, y el Instituto Nacional de Ciencia Aeroespacial sorprenderá a su público con un escape room marciano.

También los IMDEA reunirán a investigadores de todas las disciplinas que estudian en la Residencia de Estudiantes para que los asistentes puedan pedir un deseo a la ciencia; la Universidad Carlos III de Madrid propondrá construir tu propio satélite; la Francisco de Vitoria pone en marcha un taller de patronaje de moda virtual, y la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza una obra de teatro interactiva, La chica que soñaba y una feria científica abierta a todos los públicos.

A partir de mañana lunes 15 de septiembre se abre el plazo de reservas para acudir de manera gratuita a las actividades programadas, a través de la página web www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/. NIGHTMADRID es un proyecto de divulgación científica financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa e incluido en las iniciativas Marie Sklodowska-Curie.