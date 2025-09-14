Ciencia y tecnologíaComunidadNoticias

Madrid celebra la 16ª Noche Europea de los Investigadores con actividades científicas gratuitas para todos los públicos

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid celebra los 26 y 27 de septiembre la 16ª edición de la Noche Europea de los Investigadores, que coincide simultáneamente en otras 460 ciudades del viejo continente y una veintena de países de Iberoamérica. La región contará con más de 160 actividades científicas gratuitas, organizadas por centros de investigación, universidades, asociaciones científicas y los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados IMDEA, coordinadas por la Fundación para el Conocimiento madri+d.

Esta cita anual es mucho más que un encuentro con la ciencia, ya que además pretende inspirar y despertar la curiosidad de todos los participantes, especialmente los más jóvenes, y acercar a la población la figura del investigador. Para ello se desplegarán talleres interactivos, charlas, demostraciones científicas, juegos y muchas otras actividades lúdicas que tratarán de hacer la ciencia accesible a todos los públicos.

Entre ellas, el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, de la Universidad Politécnica de Madrid, enseñará cómo se cocinan los componentes electrónicos que forman parte de la tecnología de uso diario; en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas transformarán a los madrileños y visitantes en científicos por un día, y el Instituto Nacional de Ciencia Aeroespacial sorprenderá a su público con un escape room marciano.

También los IMDEA reunirán a investigadores de todas las disciplinas que estudian en la Residencia de Estudiantes para que los asistentes puedan pedir un deseo a la ciencia; la Universidad Carlos III de Madrid propondrá construir tu propio satélite; la Francisco de Vitoria pone en marcha un taller de patronaje de moda virtual, y la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza una obra de teatro interactiva, La chica que soñaba y una feria científica abierta a todos los públicos.

A partir de mañana lunes 15 de septiembre se abre el plazo de reservas para acudir de manera gratuita a las actividades programadas, a través de la página web www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/. NIGHTMADRID es un proyecto de divulgación científica financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa e incluido en las iniciativas Marie Sklodowska-Curie.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Estos son los barrios de Madrid más baratos...

Los hospitales públicos de Madrid suben en el...

Madrid celebra la Semana Europea de la Movilidad...

La hija recién nacida de Rita Maestre, en...

‘Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia’ llega...

Encuentran un cadáver entre los restos de las...

Rechazan la incapacidad permanente a una vendedora ONCE...

La plaza de Oriente de Madrid proyecta al...

Fuerte explosión en un bar de Puente de...

Comentarios