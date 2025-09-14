Cultura y Ocio

Nueva edición de Madrid31: ciclo de encuentros y talleres con artistas

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid organiza una nueva edición de Madrid31, un ciclo de encuentros y talleres con artistas que se integran en un programa de formación continua destinado a complementar los estudios académicos vinculados a las artes. Esta iniciativa se desarrollará del 17 de septiembre al 28 de noviembre en la Sala Alcalá 31 y en el Círculo de Bellas Artes.

La propuesta de 2025, comisariada por Cristina Anglada, lleva por título Contar es escuchar, y está inspirada en la recopilación de textos de Ursula K. Le Guin en la que celebra la literatura, la imaginación y lo cotidiano como herramientas para pensar y transformar el mundo.

Dirigido a estudiantes del grado de Bellas Artes, Historia del Arte y carreras afines, postgrado y doctorandos, artistas, comisarios, críticos de arte y cualquier persona interesada en el ámbito creativo, este ciclo se propone explorar la narración desde sus márgenes más delicados y reveladores.

Las propuestas reunidas en Madrid31 invitan a una reflexión colectiva y plantean nuevas formas de imaginar el futuro a través de nombres como los de Beatrice Gibson, Alex Reynolds, Blanca Arias, Patricia Esquivias, Violeta Gil y Diego Delas.

Todos los talleres empiezan con una conferencia de acceso libre, en el auditorio de la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, y continúan con dos días de laboratorio, que tendrá lugar en los espacios del Círculo de Bellas Artes en horario de mañana y para los que sí es necesario reservar con antelación.

