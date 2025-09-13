Puente de Vallecas estrena el nuevo instituto de FP de Edificación y Obra Civil

La Comunidad de Madrid acaba de abrir para este curso 2025/26 un nuevo instituto público de Formación Profesional especializado en Edificación y Obra Civil para dar respuesta a la gran demanda de profesionales cualificados en este sector.

Este centro, situado en el distrito de Puente de Vallecas de la capital, ha sido bautizado con el nombre de Antonio Palacios en memoria del genial arquitecto gallego del Metro de Madrid y algunos de los edificios más emblemáticos de la capital, y viene a reforzar la oferta formativa de titulaciones de FP relacionadas con el sector de la construcción que ya se imparten en los institutos públicos Virgen de la Paloma, Antonio Machado, Islas Filipinas y Alarnes.

El instituto ha comenzado a funcionar con 110 plazas educativas correspondientes a los primeros cursos de cada grado, que se incrementarán hasta las 250 en los próximos años. Una de sus grandes novedades es que oferta por primera vez en un centro público de la Comunidad de Madrid el Grado Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios, una titulación con gran demanda que va a permitir formar a profesionales con un índice de inserción laboral muy elevado.

Además, ofrece el Grado Medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, que prepara a personal cualificado para realizar particiones interiores industrializadas y revestimientos de suelos, paredes y techos, tanto tradicionales como con las últimas tecnologías.

También cuenta con el Grado Superior en Organización y Control de Obras que cubrirá la demanda de trabajadores adscritos a la jefatura de obras como capataces o jefes de producción, un sector que en la actualidad está compuesto por una alta proporción de plantilla muy próxima a su jubilación.

Finalmente, este centro propone una doble titulación de Grado Superior en régimen intensivo en Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil. Se trata de un plan de estudios ampliamente demandado por los alumnos y las empresas que tiene una duración de tres años, el último de ellos con más de 900 horas de formación en la empresa.