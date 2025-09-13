Fuerte explosión en un bar de Puente de Vallecas: 21 heridos, 3 de ellos graves

Una fuerte explosión ha sacudido esta tarde de sábado, 13 de septiembre, el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Por causas que aún se investigan, sobre las 3 de la tarde se ha producido una deflagración en un bar ubicado en la confluencia de la calle de Manuel Maroto con la calle de Palomeras.

Todo apunta a una explosión de gas, que ha afectado a las viviendas superiores. Hasta 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido a la zona, iniciando el desescombro y rescatando a una de las víctimas, atrapada en el interior del edificio. También están revisando las viviendas para descartar más atrapados.

Como consecuencia de ello, hasta 21 personas han sufrido heridas de diversa consideración, tres de ellos graves y dos potencialmente graves, atendidos por sanitarios del SAMUR-Protección Civil y del SUMMA 112: de los tres más graves, uno ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, otro ha sido intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre; y un tercero al Hospital de La Paz.

La Policía Municipal de Madrid ha regulado el tráfico en la zona. La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal está operando con drones para evaluar desde el aire los posibles daños estructurales para descartar el riesgo de derrumbe. Se ha sumado la Unidad Canina. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.