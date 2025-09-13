La plaza de Oriente de Madrid proyecta al mundo el talento y creatividad de la moda española

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto a otros miembros del Gobierno municipal, han presenciado el desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid. El acto ha tenido lugar en la emblemática plaza de Oriente, con el Teatro Real y el Palacio Real como escenografía de fondo.

Treinta y dos modelos han lucido las creaciones de 17 firmas. Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., Ernesto Naranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y We Are Spastor son algunos de los diseñadores que llenado la pasarela con su arte.

A ellos, se ha sumado la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que ha participado con una pieza ideada en exclusiva para esta ocasión y sendas propuestas de dos alumnos del Instituto Europeo di Design-IED Madrid y la Universidad Nebrija.

“Es un desfile dedicado a las personas que hacen posible el sueño artesano de la moda española”, ha destacado Hidalgo. “Diseñadores, costureras, patronistas y demás oficios, pero también los fans de la moda española y la propia ciudad de Madrid que acoge, mezcla y empuja el talento que llega de todas las regiones”, ha añadido la delegada.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21). Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.