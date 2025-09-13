Abierta la inscripción para el XVI Certamen Nacional de Pintura Rápida Real Sitio de El Pardo

a Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo convoca la XVI edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida Real Sitio de El Pardo, que se celebrará el 28 de septiembre en el templete del parque de la Mar Océana. La iniciativa, que este año tiene como temática Rincones de vida, se compone de la categoría infantil y juvenil y la de adultos, con premios para las diferentes modalidades, tanto de material de dibujo y pintura como en metálico.

Las inscripciones para ambas categorías ya están abiertas, con 50 plazas máximo para la infantil y juvenil y sin límite de participantes adultos. Los interesados pueden apuntarse a través del correo electrónico cultufuencarral@madrid.es o mediante llamada telefónica a la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario a los teléfonos 915 886 823 y 915 886 884 hasta el 24 de septiembre 2025, inclusive. Asimismo, será posible inscribirse en ambas categorías presencialmente el mismo día de la celebración en el propio recinto, siempre que haya plazas disponibles en el caso de la infantil y juvenil.

La técnica y el estilo del certamen es libre para la categoría de adultos. En la categoría infantil y juvenil, se deberá emplear dibujo con lápiz, barras de cera o témperas, utilizando como soporte papel blanco y, en este caso, todos los materiales serán proporcionados por la organización.

En la categoría infantil, se establecen tres modalidades por franjas de edad, de 6 a 8 años, de 9 a 12 años y de 13 a 15 años. Se entregarán dos premios por modalidad: un primer premio de 400 euros y un segundo de 250 euros, ambos en material de dibujo y pintura. La categoría de adultos galardona con 3.500 euros al primer premio, 1.500 euros al segundo, ambos en metálico, y un cheque regalo de 1.500 y 1.200 euros al tercer y cuarto premiado. También se establecen primer y segundo accésit, con cheques regalo de 400 euros. Las obras premiadas y seleccionadas se expondrán en un centro cultural del distrito con posterioridad a la celebración del certamen.