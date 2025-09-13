El Ayuntamiento impulsará colaboraciones con comercios madrileños para difundir la cultura

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado hoy el restaurante Casa Botín, que este 2025 cumple 300 años. Fundado en 1725, es considerado el restaurante más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los récords y uno de los referentes de la mejor cocina tradicional en Madrid.

Durante la visita, la delegada ha felicitado a los directores del restaurante por su tercer centenario, asegurando que “Casa Botín es ya un referente en el panorama gastronómico madrileño y Madrid se siente muy orgullosa de tener un establecimiento con su calidad e historia”.

Además, Rivera de la Cruz ha anunciado que el Área de Cultura, Turismo y Deporte está trabajando en una nueva colaboración con comercios madrileños, incluidos los establecimientos de restauración, para la difusión de la cultura.

“Creemos que gastronomía y cultura siempre deben ir de la mano”, ha destacado, y por eso “vamos a trabajar con el sector para crear una línea de colaboración con todos aquellos restaurantes que deseen contribuir a la difusión de la enorme oferta cultural municipal de Madrid”. Asimismo, ha añadido que “en las próximas semanas, mantendremos encuentros con el sector para profundizar en esta línea de trabajo”.