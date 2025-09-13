Madrid convoca su 1º premio de literatura infantil ‘Cuéntame la UE’

La Comunidad de Madrid ha convocado el I Premio de literatura infantil Cuéntame la UE, certamen para acercar a los niños los valores europeos de esta organización compuesta por 27 países. Las obras presentadas se utilizarán como material didáctico en sesiones de cuentacuentos en centros escolares, culturales y bibliotecas.

Podrán participar las personas físicas mayores de edad que residan en la región, con textos originales dirigidos a dos categorías de Educación Primaria: Pequeños (de 6 a 8 años), para alumnos de 1º a 3º, y Mayores (de 8 a 12 años) para los de 4º a 6º.

Los relatos deberán abordar la historia y riqueza cultural de los distintos Estados miembros e instituciones comunitarias, las ventajas de ser europeo o cualquier otro aspecto relacionado con la UE. Habrá un primer, segundo y tercer premio en cada una de las dos modalidades y los ganadores disfrutarán de un viaje a Estrasburgo, Bruselas y ciudades españolas con tradición cultural que les permitan ampliar sus conocimientos como Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Toda la información se puede consultar en https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/concursos-union-europea