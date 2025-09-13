ComunidadCultura y Ocio

Madrid convoca su 1º premio de literatura infantil ‘Cuéntame la UE’

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha convocado el I Premio de literatura infantil Cuéntame la UE, certamen para acercar a los niños los valores europeos de esta organización compuesta por 27 países. Las obras presentadas se utilizarán como material didáctico en sesiones de cuentacuentos en centros escolares, culturales y bibliotecas.

Podrán participar las personas físicas mayores de edad que residan en la región, con textos originales dirigidos a dos categorías de Educación Primaria: Pequeños (de 6 a 8 años), para alumnos de 1º a 3º, y Mayores (de 8 a 12 años) para los de 4º a 6º.

Los relatos deberán abordar la historia y riqueza cultural de los distintos Estados miembros e instituciones comunitarias, las ventajas de ser europeo o cualquier otro aspecto relacionado con la UE. Habrá un primer, segundo y tercer premio en cada una de las dos modalidades y los ganadores disfrutarán de un viaje a Estrasburgo, Bruselas y ciudades españolas con tradición cultural que les permitan ampliar sus conocimientos como Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Toda la información se puede consultar en https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/concursos-union-europea

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Ayuntamiento impulsará colaboraciones con comercios madrileños para...

Madrid inaugurará el Museo del Valle de los...

El dispositivo veraniego en el Pantano de San...

Recoletos acoge la XXXI Feria de Dibujo y...

Moda, artesanía, música en directo, juegos infantiles, food...

Madrid tendrá un nuevo campus universitario con escuelas...

Madrid recupera este sábado los sonidos de la...

Madrid lanzará ‘eficiencIA’ para que el ciudadano «dedique...

Ayuso establecerá la caducidad en las leyes y...

Ayuso anuncia una ayuda de 525 euros para...

Comentarios