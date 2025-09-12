Voluntarios por Madrid celebra este sábado su 20º aniversario con una fiesta abierta a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Madrid conmemora este sábado, con una fiesta abierta a la ciudadanía, el 20º aniversario de Voluntarios por Madrid, el programa municipal de voluntariado. En esta jornada festiva se visibilizará la contribución a la ciudad de las más de 20.000 personas inscritas, que dedican de manera altruista su tiempo, esfuerzo y habilidades a mejorar la vida de los madrileños y a fortalecer la cohesión social.

La convocatoria será un espacio de encuentro para los voluntarios y una ventana para dar a conocer sus proyectos a través de talleres participativos, estands informativos y otras acciones que tendrán lugar en el parque de Eva Duarte de Perón, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

En el evento se reconocerá la labor solidaria de todas las personas que han participado en el programa durante sus dos décadas de trayectoria, se difundirá la actividad de entidades colaboradoras y se fomentará la participación ciudadana. Desde el comienzo de la jornada se desarrollarán actividades dinamizadas por los propios Voluntarios por Madrid, quienes guiarán estas propuestas y permitirán a los participantes conocer los diferentes proyectos de voluntariado desde su experiencia personal.

Así, las actividades girarán en torno a los ámbitos en los que colabora, de forma habitual, el voluntariado municipal: el cultural, a través de iniciativas como ‘Leyendo con mayores’ o ‘Te contamos la ciudad’; el de acción social, con el acompañamiento a personas sin hogar; el educativo, con apoyo en el programa ‘Quedamos al salir de clase’ o el ‘Voluntariado digital’; de acompañamiento a personas mayores, como ‘Madrid te acompaña’; o en el área medioambiental, principalmente a través del apoyo en el cuidado de animales en el Centro de Protección Animal del Consistorio.

Durante la fiesta se creará un muro cooperativo en el que los asistentes podrán compartir mensajes que expresen su forma de percibir o vivir el voluntariado. También se establecerá un punto de información general sobre Voluntarios por Madrid en el que se podrán tramitar, in situ, nuevas altas de personas interesadas en formar parte del programa. A partir de las 20:00 horas, una actuación musical pondrá el broche final a la jornada.

112 proyectos y 1.500 altas en 2024

El programa Voluntarios por Madrid, gestionado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, se ha consolidado como un pilar fundamental en la promoción de valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso en la ciudad. Con más de 20.400 voluntarios activos, ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de los madrileños, asistiendo a quienes más lo necesitan, y también promoviendo una ciudad más inclusiva y una sociedad más cohesionada.

Durante el año 2024 se contabilizaron más de 1.500 nuevas incorporaciones al programa y se realizaron un total de 112 proyectos diferentes, que pueden ser de carácter permanente o puntual. Entre ellos se encuentran el acompañamiento a mayores, a personas sin hogar en los centros de acogida municipales y en la Campaña del Frío, el apoyo a la infancia, la protección de los animales o la divulgación de la historia de la ciudad.

El año pasado también colaboraron en grandes eventos deportivos y culturales, como maratones, el encendido de las luces de Navidad, la cabalgata de Reyes o la celebración en la capital de Eurovisión Junior. Previa formación, también han prestado apoyo en los puntos violeta que se instalan en las fiestas de los distritos y en diferentes eventos y que funcionan como espacios de información y prevención de la violencia sexual. Además, se movilizaron ante situaciones de emergencia como la DANA que afectó a distintos municipios de la Comunidad Valenciana, participando en la recogida, clasificación y empaquetado de productos de primera necesidad donados por los vecinos de Madrid.