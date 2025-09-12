Detenido un violento atracador por robos con estrangulamiento a ancianos en Puente de Vallecas (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que robaba a personas de la tercera edad mediante la técnica del “mataleón”. Seleccionaba a sus víctimas, especialmente vulnerables, para sustraerles joyas de oro principalmente, llegando a dejarles en estado de inconsciencia practicándoles esta maniobra de asfixia rodeando por detrás el cuello con sus brazos.

Al arrestado, que tras pasar a disposición judicial ya ha ingresado en prisión por los delitos cometidos, se le imputan un total de tres hechos cometidos durante el pasado mes de agosto en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

A plena luz del día

La investigación se inició el pasado dos de septiembre, tras recibir varias denuncias de hechos ocurridos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas de similar naturaleza, cometidos durante las mañanas, cuando salían a la calle para realizar distintas compras.

Los denunciantes manifestaban cuando se encontraban en la inmediaciones de sus domicilios, eran sorprendidos por la espalda por un varón que les agarraba fuertemente por el cuello y les hacía perder el conocimiento. Cuando despertaban echaban en falta sus pertenencias, principalmente las joyas de oro que portaban.

Detenido tras establecer un dispositivo especial de localización

Tras arduas gestiones de investigación, los agentes consiguieron identificar plenamente al autor de estos hechos. Por ello, se estableció un dispositivo especial de vigilancia para su localización, que culminó el pasado día dos de septiembre con su detención como presunto responsable de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su paso a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.