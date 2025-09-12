Los menores desde 12 años podrán disfrutar del Carné Joven de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy, en el Debate del Estado de la Región, que los menores desde los 12 años podrán acceder gratuitamente al Carné Joven, cuando hasta ahora no podían beneficiarse hasta cumplir los 14. Esta medida será efectiva a partir de 2026.

Este servicio permite a los jóvenes madrileños disfrutar de descuentos en cerca de 2.000 establecimientos en áreas como formación, transportes, ferias, restauración, moda y complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones. En total, más de 1.000 empresas y entidades colaboran actualmente en este programa que cumple 36 años.

El Carné Joven de la Comunidad de Madrid tiene en estos momentos 716.660 usuarios de entre 14 y 30 años, que acceden a servicios y descuentos en España y toda Europa, un 6,75 % más que hace un año. La mitad de los potenciales beneficiarios en la región dispone de esta herramienta, con una media de 12.300 altas al mes, 98.660 en lo que va de año.

Además, acaba de ser reconocido en los Excellence Awards con el Premio a la excelencia europea, por los Talleres Formativos X Carné Joven. Estos galardones reconocen la responsabilidad y el compromiso social con la juventud de todas las organizaciones encargadas de gestionar este título gratuito a nivel europeo.

El único requisito es cumplir con la edad y ser residente en la región. Se puede obtener en la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid https://digital.comunidad.madrid/acceso y en cualquiera de los 75 puntos de emisión. Toda la información sobre las ventajas puede consultarse en la web https://carnejovenmadrid.com/.