13-S Día del Chocolate: un estupendo dulce con propiedades casi mágicas

El Día Internacional del Chocolate (13 de septiembre) se creó para conmemorar el nacimiento de Roald Dahl, el autor del célebre libro infantil “Charlie y la fábrica de chocolate”, para muchos chocoadictos, una estupenda excusa para poder disfrutar de este dulce sin remordimientos.

Hablamos de un alimento que al margen de su sabor, tiene propiedades casi mágicas, desde antioxidantes a efectos sobre el cerebro que son bastante responsables de su éxito, pues ayuda a liberar endorfinas, una sustancia capaz de atenuar el dolor, el cansancio o la apatía, produciendo una agradable sensación de bienestar. Por si esto fuera poco, contiene teobromina, un estimulante parecido a la cafeína y anandamida, que los expertos aseguran que produce una sensación parecida a la marihuana.

Aunque se trata evidentemente de un producto que contiene bastante azúcar y una buena cantidad de grasa, determinadas variedades consumidas moderadamente se consideran saludables. Hablamos de aquellos elaborados sin leche que tienen a partir de un 70% de cacao y poco azúcar. Este tipo de chocolate ayuda a reducir el riesgo de enfermedad coronaria, rebajar la resistencia a la insulina, mejorar la capacidad cognitiva e incluso estudios recientes aseguran que ofrece cierta protección frente a la exposición al sol.

Todo el chocolate que quieras

El chocolate es, sin duda, uno de los principales ingredientes en las pastelerías y panaderías, indispensable por ejemplo en el coulant, un bizcocho de chocolate negro, con más cacao fundido en su interior y que se sirve caliente: “Fue creado por el chef francés Michel Bras en 1981 y casi desde el primer momento se convirtió en un clásico de la cocina francesa” -comenta Moncho López, alma mater de las panaderías de Levaduramadre.

Otro gran dulce a base de chocolate es el brownie de nueces: “Un bizcocho de chocolate preparado sin levadura y ligeramente húmedo, que se sirve templado, aunque es tan rico, que puede simplemente tomarse así”. Como no, la tarta de chocolate tiene un lugar especial entre los amates del cacao. Elaborada a base de esponjoso bizcocho de chocolate entre deliciosas capas de crema con más chocolate: “es la típica layer cake para los auténticos amantes del cacao donde la potencia de sabor contrasta con la suavidad de la crema” -añade Moncho.

Si nada de esto te convence, también puedes elegir entre un montón de cosas más como su tentadora tartaleta de tres chocolates, unas cookies de cacao rellenas de crema de cacahuete con sal Maldon, sus celebradas palmeras, los muffins de chocolate rellenos de chocolate o los fruity flapjack de chocolate.