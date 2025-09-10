Un joven grave tras ser atropellado por un conductor que se ha dado a la fuga en Tetuán (Madrid)

Un joven de unos 20 años de edad ha resultado herido grave esta noche de martes a miércoles, 10 de septiembre, tras ser atropellado en el distrito madrileño de Tetuán por un vehículo cuyo conductor se ha dado a la fuga.

Los hechos han ocurrido sobre las medianoche en la calle del Padre Rubio. En circunstancias que aún se investigan, un joven ha sido atropellado por un conductor que ha abandonado la zona corriendo, dejando su coche atrás. Como consecuencia del fuerte golpe, la víctima ha sufrido lesiones muy graves en su pierna derecha con una hemorragia masiva.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, siendo evacuada hemodinamicamente inestable por la gran pérdida de sangre al Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este atropello y así poder atrapar al conductor huido.