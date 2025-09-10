Convocada una nueva manifestación de Misión Abolición en Madrid contra la tauromaquia

El Partido Animalista PACMA ha convocado una nueva edición de Misión Abolición, la mayor manifestación anual contra la tauromaquia, que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 17:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid.

La movilización recorrerá las principales calles del centro de la capital. El itinerario arrancará en la Puerta del Sol, avanzará por la Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza de las Cortes, continuará por el Paseo del Prado, ascenderá hacia la Fuente de Cibeles y seguirá por la Calle de Alcalá en dirección al centro, para finalizar nuevamente en Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid.

En anteriores convocatorias, esta cita ha reunido a miles de personas llegadas de toda España, acompañadas de personalidades del mundo de la cultura y la comunicación, como Jorge Javier Vázquez, Sara Sálamo, Michelle Calvó, Carlo Costanzia, Rocío Vidal, Beatriz Rico o el grupo Amistades Peligrosas, que han mostrado públicamente «su compromiso con la defensa de los animales».

PACMA denuncia que, «a pesar del creciente rechazo social, la tauromaquia sigue recibiendo grandes cantidades de dinero público, mientras cada año miles de toros y novillos son sometidos a un sufrimiento extremo en plazas y festejos populares».

Con esta nueva edición de Misión Abolición, la formación animalista hace un llamamiento a la ciudadanía para llenar de nuevo las calles de Madrid y exigir a las instituciones «el fin de la tauromaquia». Desde la formación política subrayan que “la sociedad española quiere avanzar hacia un futuro sin corridas de toros ni maltrato animal, y volveremos a demostrarlo el próximo 20 de septiembre en la Puerta del Sol”.