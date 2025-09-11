Detenido un menor por el atropello con fuga de Tetuán: eran amigos y el coche robado

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un chico de 17 años de edad como el autor confeso del grave atropello a un joven de 19 años en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, para posteriormente darse a la fuga. La víctima sufrió la semiamputación a la altura de la ingle de su pierna izquierda.

Al parecer, el atropello habría sido accidental y el conductor se trataría de un amigo de la víctima, siendo el coche de alquiler y robado. Los hechos ocurrieron sobre las medianoche en la calle del Padre Rubio. En circunstancias que aún se investigan, el joven fue atropellado de forma accidental por su amigo menor de edad que conducía.

Tras ello, le menor abandonó la zona corriendo, dejando su coche y su amigo atrás. Como consecuencia del fuerte golpe, la víctima sufrió lesiones muy graves en su pierna izquierda con la semiamputación a la altura de la ingle y una hemorragia masiva.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a la víctima, siendo intubada y evacuada hemodinamicamente inestable por la gran pérdida de sangre al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado grave.

Finalmente, el menor de edad ha acudido a comisaría de la Policía Municipal para entregarse, confesando lo ocurrido y siendo arrestado por ello. Ahora se enfrenta a un delito de lesiones y otro contra la seguridad vial.