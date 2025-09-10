El PSOE no asistirá al fin de La Vuelta Ciclista en Madrid «por solidaridad» con los manifestantes pro Palestina

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado el “caos, la falta de planificación y la desidia” del Gobierno de Almeida y de la Comunidad de Madrid «con los miles de vecinos y vecinas que arrancan el curso escolar con una falta de planes de movilidad como consecuencia del cierre de la línea de la Línea 6».

Para la portavoz socialista, miles de estudiantes inician el curso sometidos a una “carrera de obstáculos” por la «falta de información y planes eficaces». En este sentido, ha destacado que “este es el modelo Almeida: el modelo del caos, el modelo de generar problemas a los madrileños y un modelo sin duda que no está a la altura de una ciudad”, ha recalcado antes de reconocer a los trabajadores de la EMT que, según Maroto, “están sufriendo el enfado de tantos usuarios afectados”.

La edil ha propuesto al alcalde la compra de nuevos autobuses articulados para incorporarlos a los servicios especiales y “paliar” esta situación.

Sobre el final de La Vuelta ciclista en la ciudad de Madrid, Reyes Maroto ha trasladado su apoyo a las movilizaciones contra el genocidio en Palestina como “respuesta ciudadana ante la falta de respuesta de los gobiernos del Partido Popular” y ha anunciado que no asistirá al cierre de La Vuelta en la ciudad “por solidaridad”.

También ha destacado que tiene que ser una carrera que transcurra con normalidad para lo que pide al colaboración al Ayuntamiento con la Delegación del Gobierno. “La ruptura total de relaciones con la Delegación del Gobierno afecta al día a día de los vecinos y vecinas de Madrid, y garantizar la seguridad es uno de los temas más importantes que en estos momentos tiene que estar encima de la mesa, le pido (al Ayuntamiento) colaboración en el ámbito de la de seguridadridad ciudadana”

Por último se ha referido a la iniciativa presentada por Vox en el pleno de Vallecas para «prohibir cualquier acto de apoyo a Palestina: Maroto señala al PP al que pregunta qué va a hacer ante esta propuesta».

“No podemos esperar nada de un partido que es antisistema y la pregunta es qué va a hacer el Partido Popular ante esta propuesta. Si va a estar con la mayoría de madrileños y madrileñas que están movilizados en las calles o va a estar en el negacionismo y va a ser más ultra que Vox”, ha concluido.