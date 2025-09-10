CSIF pide a Ayuso mejores condiciones laborales para evitar la falta de profesores de Matemáticas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y presente en la Mesa Sectorial de la educación pública madrileña, considera que el plan anunciado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para “rescatar” las matemáticas «marca un punto y seguido en su guerra política con el Ministerio de Educación».

«Es cierto que faltan profesores de esta asignatura en la Comunidad de Madrid», subrayan. Y ahora la administración autonómica» pretende que el Gobierno central legisle para cambiar la normativa y se permita a personas que no hayan acabado su grado universitario trabajar en centros educativos públicos».

El déficit estructural de profesores de Matemáticas en la Comunidad de Madrid «no se debe a la falta de titulados en esta disciplina, sino a que las condiciones laborales que se ofrecen a los docentes no son lo suficientemente atractivas ni justas». Los salarios de los profesores madrileños «están por debajo de la media nacional en comparación con comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña, mientras que el coste de vida en Madrid es mucho más elevado. A esto se suma una sobrecarga burocrática y una falta de reconocimiento profesional que desincentivan a muchos titulados a dedicarse a la docencia o a permanecer en el sistema público».

«En lugar de buscar soluciones improvisadas, como permitir que estudiantes universitarios den clase o ampliar el acceso a interinos sin la preparación pedagógica adecuada, lo que debería abordarse es la raíz del problema: la falta de inversión en la profesión docente», inciden.

«Si se mejoraran los salarios, se ofreciera estabilidad laboral y se dignificaran las condiciones de trabajo, habría suficientes titulados en Matemáticas y otras ciencias dispuestas a enseñar en Madrid. El problema no es la escasez de profesionales, sino la falta de voluntad política para valorar su labor como corresponde», exponen desde CSIF.

Para CSIF Educación Madrid «está clara la receta para que haya profesores de matemáticas y evitar la fuga a la empresa privada. Hay que pagar un sueldo digno, hay que tener unas buenas condiciones laborales y hay que hacer atractiva la profesión docente. Desde luego con declaraciones como las realizadas por Díaz Ayuso, pidiendo ayuda al Gobierno central, no se va a llegar a ningún lado».