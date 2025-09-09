Ayuso anuncia un Plan de Rescate de Matemáticas y deducciones de 400 euros para quienes estudien y trabajen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado nuevos beneficios fiscales para los jóvenes que estudian y trabajan de forma simultánea, según ha avanzado hoy durante el acto de inicio de curso escolar 2025/26 celebrado en el centro integrado de FP Simone Ortega.

Se trata de una deducción que permitirá «aliviar el coste de sus matrículas por estudios», con el objetivo de «respaldar el esfuerzo, el talento y la capacidad de sacrificio de los menores de 30 años que no solo se forman para mejorar sus oportunidades, sino que además contribuyen activamente al tejido productivo madrileño».

De esta manera, podrán aplicarse una deducción del 50% de las cantidades abonadas en concepto de matrícula universitaria de Grado o de estudios de Formación Profesional de Grado superior, hasta un límite de 400 euros anuales. Para poder acogerse a esta medida, los beneficiarios deberán estar matriculados en curso completo y acreditar la actividad laboral -por cuenta propia o ajena- durante al menos 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el desarrollo de los estudios. En todo caso no será de aplicación a los contratos de formación.

El Ejecutivo autonómico estima que en torno a 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de este incentivo, para el que se destinará un máximo de 6 millones de euros. La Comunidad de Madrid reitera así su compromiso con quienes representan el futuro económico y social de la región.

Plan de Rescate de Matemáticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional va a comenzar a aplicar de manera inmediata un pionero Plan de Rescate de Matemáticas en los colegios e institutos de la región sostenido con fondos públicos.

Esta iniciativa educativa nace con un doble objetivo: «elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de profesores de esta materia que afecta tanto a la región como a toda España y Europa». La medida del Gobierno regional beneficiará a alrededor de 800.000 estudiantes de más de 1.500 centros educativos.

“Las Matemáticas son uno de los dos pilares del saber y la base de todas las ciencias. El nivel se ha ido deteriorando en las últimas décadas en la mayoría de países”, ha subrayado la presidenta, que ha rechazado las “recetas ideológicas” que no ayudaron en nada, como las Matemáticas con perspectiva de género o “diluirlas” con el resto de ciencias.

En este sentido, ha abogado por que esta asignatura se centre en “la aritmética y la geometría frente a la ideología”, recuperando las Matemáticas puras, a todos los niveles, empezando por los más básicos como que los alumnos de Infantil y Primaria tengan diez minutos diarios de cálculo mental.

Durante el acto de inicio de curso, Díaz Ayuso ha recordado que en el último Informe PISA los escolares madrileños lograron la sexta mejor nota del mundo en Matemáticas, con una marca que se situaba 21 puntos por encima de la media española. No obstante, el Gobierno regional quiere seguir mejorando estos resultados en una asignatura vital para su desarrollo, y para ello es imprescindible garantizar un número suficiente de profesionales educativos con los conocimientos necesarios para despertar su interés por la asignatura.

Así, la primera parte del Plan prevé reforzar la formación de ingreso y continua sobre didáctica de las Matemáticas de todos los docentes que las imparten en las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Esta apuesta por facilitar un conocimiento más profundo de la asignatura a maestros y profesores será especialmente intensa en el caso de los interinos que vayan a dar clase de Matemáticas.

Además, profesionales y alumnos contarán con guías de contenidos básicos adaptadas a cada curso para facilitar el repaso continuo de la materia, que serán elaboradas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y los estudiantes de Educación Infantil y Primaria dedicarán 10 minutos de cada jornada escolar a practicar el cálculo mental.

En cuanto a las medidas para paliar el déficit estructural de profesores de Matemáticas, la Comunidad de Madrid va a dictar una instrucción para que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de Ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos de la región.

Además, solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías.