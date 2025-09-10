Madrid renueva sus 15.000 contenedores de basura de 800 litros: un 60% de materiales reciclados y 320 kg de carga

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal presidente del Moratalaz, Nacho Pezuela, han visitado esta mañana el barrio de Fontarrón para comprobar el proceso de renovación que se está llevando a cabo de los 15.000 contenedores de 800 litros para las fracciones orgánica (contenedor marrón), resto (naranja) y envases (amarillo), que hay repartidos por 17 distritos de la ciudad.

El nuevo contenedor de 800 litros, tal y como ha destacado Carabante, presenta importantes mejoras respecto al actual. En primer lugar, los de envases y resto tendrán unas bocas más grandes, de 40 centímetros de diámetro frente a los 30 centímetros de los contenedores actuales.

Además, en el lateral disponen de información acerca de la fracción que debe ser depositada en el interior de cada contenedor (resto, orgánica o envases). A través de un letrero, el ciudadano podrá leer esta información para hacer más sencilla la aportación de los residuos de manera separada. La razón para que este letrero se haya puesto en el lateral del contenedor responde a que es el lugar idóneo para aquellas ubicaciones de la ciudad en las que estos contenedores son colocados en batería y, que representan una amplia mayoría.

Asimismo, la boca de carga de los nuevos contenedores de 800 litros tiene una menor altura. Actualmente se sitúa en los 1.230 milímetros y, en los nuevos, la altura será de 1.160 milímetros. El modelo cuenta con información en braille en la tapa para los usuarios invidentes. Asimismo, se han equipado con sistema de cierre de la tapa insonorizado, mediante ballestas.

Latina y Carabanchel, más de 2.000 unidades

Dentro de este proceso de renovación iniciado este verano por parte del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Carabante ha subrayado que se está realizando por distritos. En este sentido, ya se ha completado el 100 % en Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Fuencarral-El Pardo. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha completado la sustitución del 37 % del total de contenedores.

Por número total de contenedores de 800 litros, el distrito de Latina es el que más tiene, con 2.840, seguido de Carabanchel (2.257), Tetuán (1.925), Moncloa-Aravaca (1.852), Puente de Vallecas (1.237) y Villaverde (1.058). En cuanto al resto de distritos, cuyos contenedores serán renovados, su distribución es la siguiente: Moratalaz (419), Chamartín (414), Villa de Vallecas (338), Fuencarral-El Pardo (332) Barajas (321), Hortaleza (320), Ciudad Lineal (280), Vicálvaro, (244), Usera (242), San Blas-Canillejas (114), Salamanca (98).

Cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad

Con una carga de hasta 320 kilogramos, tanto la tapa como el cuerpo del contenedor está realizado en polietileno, cuya fabricación se hace con más de un 60 % de material reciclado. El cumplimiento de la normativa para contenedores móviles para residuos y reciclaje permite que el modelo que se está instalando en Madrid vaya a tener una vida útil en la calle superior a los 15 años. Además, también cumple con la normativa en materia de accesibilidad.