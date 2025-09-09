UGT denuncia que el Plan VIVE de Ayuso se ha convertido en «un negocio redondo para fondos privados» y «un calvario para los adjudicatarios»

El sindicato UGT ha denunciado que el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como “vivienda pública en alquiler asequible”, se ha convertido en «un negocio redondo para fondos privados y un calvario para las familias trabajadoras adjudicatarias».

Los problemas denunciados por los inquilinos son «constantes y graves», inciden: «mala calidad de las viviendas: goteras, instalaciones defectuosas, paredes agrietadas, baños mal acabados, tuberías obstruidas y zonas comunes sin mantenimiento; costes añadidos injustificables: pago del IBI, tasa de basuras, gastos de comunidad por servicios que en muchos casos no se usan, alquiler obligatorio de plaza de garaje y trastero, incluso si no se dispone de vehículo».

También la «gestión abusiva de las fianzas: retrasos en su devolución y descuentos arbitrarios de hasta 1.300 euros, sin facturas ni desglose, como en el caso de la empresa gestora Sogeviso; cobros indebidos de suministros: facturas de luz emitidas incluso después de haber entregado la vivienda por no tramitarse el cambio de titularidad; y alquileres desorbitados muy lejos de lo que se entiende por vivienda asequible».

Para UGT Madrid el Plan VIVE «es un fraude político y social: mientras la presidenta Ayuso inaugura nuevas promociones de cara a la galería, las familias adjudicatarias sufren un régimen abusivo que las deja desprotegidas ante empresas privadas con ánimo especulador».

El Plan VIVE «no es vivienda pública. Es un modelo de externalización en beneficio de fondos especulativos, que precariza aún más el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid».

UGT Madrid exige:

La inmediata revisión del Plan VIVE y de los contratos de gestión adjudicados a fondos privados.

La creación de un verdadero parque público de vivienda en alquiler asequible, gestionado con transparencia y bajo control público.

La declaración de la Comunidad de Madrid como zona tensionada en aplicación de la Ley Estatal de Vivienda.

El refuerzo de los servicios públicos de inspección y sanción para poner fin a los abusos de las gestoras privadas.

UGT Madrid afirma con rotundidad: «el derecho a la vivienda en Madrid no puede seguir secuestrado por la especulación. El Plan VIVE es el mejor ejemplo de cómo el Gobierno regional antepone los intereses de fondos privados al derecho constitucional de la ciudadanía madrileña a una vivienda digna».