Bravas Fest Madrid 2025: la fiesta del picante regresa a la capital

Madrid se prepara para recibir la segunda edición del Mahou Bravas Fest, un evento gastronómico que rinde homenaje a las patatas bravas, uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Tras el éxito del año pasado, donde más de 10.000 personas disfrutaron de esta celebración, el festival vuelve con más fuerza y sabor.

El Bravas Fest se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos: del 19 al 21 y del 26 al 28 de septiembre de 2025. El lugar elegido para esta edición es el histórico Museo del Ferrocarril, ubicado en el corazón de la capital, que se transformará en un espacio lleno de sabor, música y actividades para todos los públicos.

Competencia culinaria

Ocho reconocidos restaurantes de Madrid presentarán sus versiones más creativas y deliciosas de las patatas bravas. Entre los participantes se encuentran Docamar, GOZAR Neotaberna Castiza, Jenkin’s, La Sucursal Chamberí, Taberna Acuerdo 2, Neotaberna Miguelín, La Campana y La Chismosa. Como invitado especial, el Bar Córdoba de L’Hospitalet de Llobregat aportará su toque catalán al evento.

Cada propuesta culinaria estará maridada con una cerveza Mahou diferente, creando combinaciones pensadas para realzar los sabores. Los asistentes podrán degustar las distintas versiones y votar por su favorita, mientras que un jurado de expertos gastronómicos evaluará la creatividad y sabor de cada plato. Se otorgarán dos premios cada fin de semana: el del público y el del jurado.

Más que patatas bravas

El Bravas Fest no se limita a la gastronomía. El evento contará con una variedad de actividades para complementar la experiencia:

Talleres gastronómicos: Aprende el arte de tirar cervezas con Mahou y participa en actividades interactivas relacionadas con la cocina.

Pasaporte Bravas: Un incentivo para los más entusiastas; aquellos que completen la ruta probando todas las propuestas recibirán premios especiales.

Actividades infantiles: Los más pequeños podrán disfrutar de espacios como “Plasti-Brava”, donde recrearán las bravas en plastilina, y “Decora tu look de chef”, para personalizar su propio delantal.

Música en directo y sorteos: Diferentes artistas amenizarán el ambiente, y se realizarán sorteos con premios para los asistentes.

Información práctica

Fechas: 19 al 21 y 26 al 28 de septiembre de 2025.

Ubicación: Museo del Ferrocarril, Madrid.

Entrada: Gratuita presentando la entrada descargada desde la web oficial. El aforo es limitado y se completará por orden de llegada. [2]

Fast Pass: Disponible desde 8,50€, ofrece acceso preferente al recinto.

Para más información y para descargar las entradas, visita la página oficial del evento: [bravasfest.com](https://www.bravasfest.com/bravas-fest-madrid/). No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de las mejores patatas bravas de Madrid, acompañadas de buena música, actividades para toda la familia y, por supuesto, la mejor cerveza.