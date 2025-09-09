Fraude masivo suplantando a Lidl con falsos descuentos online

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha desvelado un nuevo caso real de estafa digital que ha afectado a multitud de consumidores en España. Concretamente, los delincuentes se hicieron pasar por la popular cadena de supermercados Lidl, usando falsas ofertas en internet para engañar con esos supuestos descuentos.

Desde INCIBE han narrado un caso real sobre este tema para intentar concienciar: se puso en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, través del teléfono gratuito y confidencial 017, un usuario que señalaba que tras la búsqueda de un sofá en Internet, detectó que los primeros resultados del motor de búsqueda incluían enlaces a páginas web con ofertas a precios inusualmente bajos.

«Nos contó que, ante un precio tan competitivo, decidió realizar la compra», señalan. Cuando accedió al enlace, se abrió una página con el aspecto de la página oficial del supermercado Lidl, donde además se alertaba de que la promoción estaba próxima a su fin.

Confiado por haber visto el logotipo del supermercado y pensando que se trataba de una promoción de la cadena, continuó el proceso de compra sin darse cuenta de que realmente no estaba en la página web oficial del establecimiento. Confesó que posteriormente, tras revisar con calma la web en la que había entrado, pudo comprobar que la URL no era la propia de Lidl.

En ningún momento sospechó que la compra pudiera ser fraudulenta, puesto que la pasarela de pago parecía verídica al ser similar a la que utilizaban otros comercios donde había comprado con anterioridad.

Una vez realizada la compra con aparente normalidad, le llamó la atención que el correo de confirmación y seguimiento del pedido que recibió tenía un remitente con una dirección de correo muy extraña, que no le inspiró mucha confianza. Pasados unos días sin recibir el producto, intentó establecer contacto respondiendo a dicho correo, sin recibir respuesta por parte del presunto vendedor.

Alarmado por la situación, decidió ponerse en contacto con el teléfono de atención al cliente del supermercado, desde donde confirmaron su sospecha de que la compra no estaba realizada en la página oficial del comercio y le remitieron a contactar con el 017 para orientarse acerca de cómo debía actuar para recuperar su dinero.

A continuación, recomendaciones a seguir:

Ponerse en contacto con su entidad bancaria para contarles lo sucedido y tomar las medidas oportunas, como anular la tarjeta con la que hizo el pago para que no se vea implicada en ningún otro fraude.

Recopilar todas las evidencias que disponga.

Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma presencial.

Abrir una reclamación en la entidad bancaria desde la que había hecho el pago aportando una copia de la denuncia interpuesta.

En caso de una respuesta negativa desde la entidad bancaria, presentar una reclamación ante el Banco de España.

. Analizar el dispositivo con el que hizo la compra con un antivirus para descartar algún tipo de infección tras haber accedido a un enlace fraudulento.