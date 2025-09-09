Reservas de excursiones en Punta Cana marcan nuevo récord este verano 2025 con nuevas experiencias para turistas internacionales

República Dominicana atraviesa una fase histórica en turismo. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los ingresos por turismo pasaron de 2675 millones de dólares en 2020 a 9751 millones en 2023, consolidando la recuperación tras el impacto de la pandemia. El crecimiento ha sido sostenido, con 5697 millones en 2021 y 8395 millones en 2022, y las estimaciones para 2024–2025 apuntan a superar esos registros históricos.

Excursiones en ascenso entre los principales mercados emisores

En este contexto de expansión, Punta Cana se consolida como epicentro turístico del Caribe. Este verano 2025 las reservas de excursiones han registrado un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas por la llegada de turistas de España, México, Argentina y Estados Unidos.

Además, el perfil del viajero confirma un cambio de tendencia: busca experiencias seguras y organizadas, más allá de la estancia en el resort. Para responder a esta demanda, distintas agencias locales han ampliado su catálogo de propuestas en 2025, con excursiones que combinan ocio, cultura y naturaleza.

En este grupo se incluye MSDreamers, que ha incorporado actividades muy variadas, desde salidas en catamarán con snorkel hasta rutas gastronómicas o de aventura, que han tenido una notable acogida este verano.

El turismo experiencial como motor de diversificación

El auge de las excursiones anteriormente mencionadas evidencia la consolidación del turismo experiencial. Este modelo favorece una mayor distribución del gasto turístico en comunidades locales, al tiempo que enriquece la experiencia del visitante y amplía la competitividad del destino.

Con este panorama, el sector afronta el segundo semestre de 2025 con perspectivas optimistas. El Banco Central ya ha confirmado que en 2024 las llegadas de turistas no residentes por vía aérea sumaron 8,5 millones de personas, un 5,9 % más que el año anterior, mientras que la llegada total de visitantes, incluyendo cruceristas, superó los 11 millones.

Estas cifras, sumadas al repunte de reservas en excursiones, anticipan que República Dominicana podría cerrar 2025 con resultados históricos, consolidando su liderazgo turístico en el Caribe.

