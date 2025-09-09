Teatros del Canal homenajea a Francisco Umbral en el 50º aniversario de su obra maestra ‘Mortal y rosa’

Desde la aparición de Mortal y rosa, novela lírica, como se la denominó, esta obra ha sido considerada la obra maestra del periodista y escritor Francisco Umbral. Escrita antes, durante y después de la muerte de su hijo de cinco años a causa de una leucemia, se cumplen 50 años de su publicación, y por este motivo Teatros del Canal ha organizado el 25 de septiembre un homenaje a su autor y a este relato poético y desesperado, del que la colección Austral ha publicado una edición conmemorativa.

El autor Javier Villán, que fue crítico teatral del diario El Mundo, ha escrito la dramaturgia de la lectura dramatizada que se interpretará en este homenaje y que dirige Josete Corral. A continuación, Eduardo Martínez Rico, de la Fundación Francisco Umbral y amigo personal del escritor, leerá una ponencia en torno a su figura. El homenaje, que tendrá lugar en la Sala de Cristal, concluirá con un debate abierto entre ponente, intérpretes de la lectura dramatizada, director y público.

“Esta corporeidad mortal y rosa / donde el amor inventa su infinito”. De este verso de Pedro Salinas extrajo Francisco Umbral el título de su libro, que comenzó a escribir antes de que se manifestara la enfermedad del hijo, cuyo nombre era el mismo que el del padre. Asombrado ante la manifestación de los sentimientos que experimentaba en su relación con el pequeño, Umbral fue trazando un retrato íntimo que no interrumpió cuando al niño le diagnosticaron leucemia. Como el propio autor contó, siguió escribiendo durante el proceso que condujo a la muerte del hijo, al cabo de la cual terminó esta obra.

Plagada de imágenes poéticas que desvelan la profunda vinculación que había establecido con su vástago, Umbral, según se señala en la edición conmemorativa de Mortal y rosa publicada por Austral, “construye un largo monólogo en que la muerte actúa como coartada maravillosa que convierte su pesadilla humana en una fuerza catártica y liberadora”.

La entrada al acto es libre hasta completar aforo.

Foto: Fundación Francisco Umbral.