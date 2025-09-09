Oktoberfest Experience: la gran fiesta bávara regresa a Madrid

¿Múnich? ¡Qué va! Madrid. Paulaner te trae la legendaria Oktoberfest al centro de Madrid. Durante diez días, el público podrá vivir la experiencia de la fiesta más popular de Alemania sin salir de la capital. Música en directo, sesiones de DJ y menús típicos con cerveza Paulaner, salchichas alemanas, bretzel, chucrut y codillo.

El formato incluye espectáculo y gastronomía en un mismo espacio. La entrada da acceso al show en directo y a distintos menús con cerveza Paulaner servida en jarra de litro, acompañada de las recetas más representativas de Baviera.

El Oktoberfest nació en 1810 en Múnich y hoy es uno de los eventos más grandes del mundo. El Gran Teatro CaixaBank se suma a esta tradición por cuarto año consecutivo en pleno centro de Madrid.

Datos de interés:

Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Del 11 al 21 de septiembre de 2025

Desde:16,50€ + gg.

Horarios: laestacion.com

Tipos de entrada: General (16,50€ + gg): ½ litro de Paulaner + tapa de salchichas + pan + espectáculo en directo. Menú Salchicha Alemana (32,50€ + gg, mínimo 2 personas): Jarra de 1L de Paulaner + bretzel individual + surtido de salchichas con puré y chucrut. Menú Salchicha y Codillo (39€ + gg, mínimo 2 personas): Jarra de 1L de Paulaner + bretzel individual + codillo y surtido de salchichas con guarniciones.

Apertura de puertas 30 minutos antes de cada función.

No recomendado para menores de 18 años.

Paulaner recomienda el uso responsable.