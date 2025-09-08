DistritosVillaverde

Villaverde organiza un campamento urbano gratuito para los puentes de octubre y noviembre

La Junta Municipal de Villaverde pone en marcha un campamento urbano gratuito en días no lectivos del curso 2025-2026 con el objetivo de apoyar a las familias del distrito en la conciliación de la vida laboral y familiar. Así, los días 13 de octubre y 3 de noviembre se ofertarán 500 plazas diarias (100 por centro), dirigidas a niños desde primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Primaria que residan o estudien en el distrito.

El plazo de presentación de solicitudes empieza el martes 16 de septiembre a las 9:00 h y termina el lunes 22 de septiembre a las 23:59 h. Puede hacerse online o vía telefónica llamando al 678967267.

Durante el campamento cada centro organizará una excursión. El 13 de octubre realizarán excursiones a distintas zonas de la Casa de Campo (Puerta de Rodajos, Lago, Batán, El Lince y Teleférico). El 3 de noviembre visitarán diferentes parques de Madrid (Parque Lineal del Manzanares, Parque de la Alhóndiga, Cerro de los Ángeles, Parque de la Gavia y Parque de Andalucía-Ciudad de los Niños).

Centros educativos participantes

  • CEIP Antonio de Nebrija (C. de Juan José Martínez Seco, 77)
  • CEIP Cristóbal Colón (Carretera. de Carabanchel a Villaverde, 109)
  • CEIP Sagunto (C. de Paterna, 14)
  • CEIP El Greco (Calle Estefanita, 7)
  • CEIP Ciudad de los Ángeles (C. de la Alegría de la Huerta, 6)

Horarios

  • 7:30 – 9:00 h. Acogida con desayuno
  • 9:00 – 16:00 h. Actividades lúdico-educativas con comida tipo picnic
  • 16:00 – 16:30 h. Recogida de participantes

Proceso de inscripción

  • Plazo de solicitudes: del 16 al 22 de septiembre de 2025.
  • Modalidades de inscripción:
  • Sorteo de plazas: 23 de septiembre
  • Listados provisionales: 25 de septiembre.
  • Confirmación de plazas: del 25 al 30 de septiembre
  • Listado definitivo: 7 de octubre

Una apuesta por la conciliación

La medida se enmarca en la estrategia municipal de apoyo a las familias, asegurando que los menores disfruten de un entorno seguro, educativo y de ocio en días no lectivos. Además, se reservan plazas para familias en situación de vulnerabilidad y alumnado con diversidad funcional.

Con iniciativas como esta, la Junta Municipal de Villaverde refuerza su compromiso con la conciliación familiar, ofreciendo recursos gratuitos que contribuyen al bienestar de la infancia y a la igualdad de oportunidades.

