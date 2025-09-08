Madrid reconoce la labor de los cooperantes que trabajan en los países más desfavorecidos

La Comunidad de Madrid ha entregado hoy los reconocimientos del Gobierno regional en materia de cooperación a personas y entidades por su trabajo y dedicación en los países más desfavorecidos. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha concedido los diplomas en un acto celebrado en Leganés coincidiendo con el Día Internacional del Cooperante.

En la categoría de Formación Sanitaria se ha premiado a Ramón Pérez Tanoira. Especialista del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, ha participado en la creación y mejora de laboratorios en Etiopía, Camerún, Uganda, Kenia, Haití y Perú.

En Salud Mental se ha reconocido a la hermana Sona Swana Espérance. En 2020 llegó a Togo y actualmente dirige allí el Centro de Salud Mental Yendube. Lidera un modelo de atención integral que aborda salud mental y dimensiones humanas, sociales y espirituales.

En el área de Sanidad el galardón ha sido para David Fernández Luengas, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de Quirón Madrid. Ha participado en numerosas campañas quirúrgicas en África, Asia e Iberoamérica desde 2014, tratando a más de 11.000 pacientes y reclutando a más de 800 voluntarios.

En el ámbito de Emergencias el premio se ha concedido a Carlos Enrique Martín Llop, Miembro de Cruz Roja, ha trabajado durante 25 años en crisis humanitarias. Actualmente realiza su labor en Ucrania como jefe de misión.

Y, por último, sor Juana Santos García, ha recibido la condecoración en la categoría del Trabajo por las Mujeres. Enfermera y trabajadora social, ha desarrollado su labor en España, Francia, Guinea Ecuatorial, El Congo y Paraguay. Ha trabajado en la lucha contra el cáncer de cuello uterino y de mama implementando un modelo de cribado, diagnóstico y seguimiento que fue reconocido por el Gobierno paraguayo.