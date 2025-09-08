Madrid Río acogerá la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales

La Comunidad de Madrid abre el plazo de inscripción para la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales, que cada año organiza el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) para concienciar a través del deporte sobre la importancia de mantener entornos de trabajo seguros y reducir la siniestralidad laboral.

Esta tercera edición se celebrará el sábado 4 de octubre, a las 09:00 horas, en las inmediaciones del Puente de Toledo en Madrid Río, y contará con dos recorridos: uno de dos kilómetros pensado para aquellos que quieran disfrutar una jornada lúdica en familia y otro de 10 homologado por la Federación de Atletismo de Madrid y diseñado para corredores experimentados.

Se han habilitado 1.200 inscripciones, además de 50 destinadas a acompañantes de personas con discapacidad, reflejando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el deporte. Más de 2.000 personas han tomado parte en las anteriores ediciones del evento.

Cada participante recibirá una bolsa del corredor con braga y camiseta técnicas, una medalla conmemorativa y un regalo proporcionado por el IRSST. Las personas interesadas pueden apuntarse ya de manera gratuita accediendo a www.carreraprlmadrid.org.