Casi 2 años de cárcel para un ladrón reincidente con 5 condenas previas en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre por un delito intentado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada o cualquiera de sus dependencias a un año y ocho meses de prisión y deberá indemnizar a la comunidad de propietarios afectada con 302,50 euros por los desperfectos ocasionados.

La resolución considera probado que el 16 de julio de 2023, el acusado -con varios antecedentes por robo- entró en un inmueble de la ciudad de Madrid forzando una reja con un gato para sustraer las bicicletas que estaban guardadas. No logró su propósito porque le sorprendió un vecino y llamó a la policía.

“La Sala valora especialmente las manifestaciones efectuadas por el testigo directo que presenció lo ocurrido el día de autos en los términos antes expuestos, identificando sin género de dudas al acusado como el autor de los mismos, requiriendo la intervención policial y mostrando a la llegada de los actuantes una foto del propio acusado que tenía en su teléfono móvil”, expresan los magistrados.

Y concluyen: “es preciso tener en cuenta la existencia de hasta cinco condenas por delitos de la misma naturaleza, con la imposición de las penas privativas de libertad señaladas en la relación fáctica, lo que evidencia una tendencia reiterativa al delito”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.