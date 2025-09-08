Cultura y OcioDistritosNoticiasTetuán

Las fiestas de La Ventilla 2025 llegan a Tetuán con música, talleres infantiles, títeres y poesía

Gacetín Madrid

La Junta Municipal de Tetuán, en colaboración con la Asociación Vecinal y Huerto Urbano Ventilla-Almenara, celebra las fiestas de La Ventilla los próximos viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el anfiteatro del parque Rodríguez Sahagún, con actividades gratuitas variadas para los vecinos del barrio.

El programa incluye dos actuaciones musicales en la tarde-noche del viernes con La Real Academia de la Parranda, a las 20:00 h, y Los D’Orlando, a las 22:15 h. La jornada festiva del sábado comenzará al mediodía con los talleres infantiles (pintacaras, mímica, juegos tradicionales o creatividad con arcilla, entre otros), que se realizarán hasta las 14:00 h.

Los títeres iniciarán la programación de la tarde, a las 19:30 h, y la poesía y el flamenco cogerán el relevo a las 20:45 h. El espectáculo musical ‘Arrímate a la fiesta’ servirá de cierre, a partir de las 23:00 h.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Detenidos dos jóvenes en Madrid por drogar, violar...

Las bibliotecas de Carabanchel se preparan para el...

Madrid formará a la ciudadanía en Gemini, la...

Almeida anuncia el próximo inicio de las obras...

Madrid abre inscripciones para las actividades de otoño...

Madrid pide tomar medidas preventivas ante el riesgo...

Cibeles da la bienvenida a Meritxell Tizón (PSOE)...

La NFL de fútbol americano desembarca en Madrid...

Regresa la Oktoberfest Vallecana con pasacalles, rock, música...

El motorista fallecido el sábado era agente de...

Comentarios