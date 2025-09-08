Las fiestas de La Ventilla 2025 llegan a Tetuán con música, talleres infantiles, títeres y poesía

La Junta Municipal de Tetuán, en colaboración con la Asociación Vecinal y Huerto Urbano Ventilla-Almenara, celebra las fiestas de La Ventilla los próximos viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el anfiteatro del parque Rodríguez Sahagún, con actividades gratuitas variadas para los vecinos del barrio.

El programa incluye dos actuaciones musicales en la tarde-noche del viernes con La Real Academia de la Parranda, a las 20:00 h, y Los D’Orlando, a las 22:15 h. La jornada festiva del sábado comenzará al mediodía con los talleres infantiles (pintacaras, mímica, juegos tradicionales o creatividad con arcilla, entre otros), que se realizarán hasta las 14:00 h.

Los títeres iniciarán la programación de la tarde, a las 19:30 h, y la poesía y el flamenco cogerán el relevo a las 20:45 h. El espectáculo musical ‘Arrímate a la fiesta’ servirá de cierre, a partir de las 23:00 h.