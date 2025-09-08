Detenidos dos jóvenes en Madrid por drogar, violar y robar a un hombre 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Madrid a un joven de 19 años de edad y a su hermana, de 24, ambos de nacionalidad colombiana, acusados de haber drogado, agredido sexualmente y robado a un hombre en su domicilio de Sitges (Barcelona).

Los hechos ocurrieron el último fin de semana de agosto, cuando la víctima, de 33 años, conoció a los sospechosos —que usaban identidades falsas— durante una salida nocturna. Tras compartir unas copas, el joven invitó al chico y a la chica a su casa. Allí, según denunció después, notó un sabor extraño en una bebida y perdió el conocimiento, síntoma de una posible sumisión química.

A la mañana siguiente, su madre lo encontró desnudo, con lesiones y signos de agresión, y descubrió que faltaban joyas, dispositivos electrónicos y dinero. Los ladrones, presuntamente, usaron el móvil de la víctima para vaciar sus cuentas bancarias.

Los sospechosos huyeron a Madrid y se alojaron en un piso de Malasaña, en el distrito de Centro, desde donde siguieron accediendo a las cuentas del afectado. La hermana de la víctima, con ayuda de un experto en ciberseguridad, logró rastrear los dispositivos y alertó a la policía. Tras horas de vigilancia, avisó cuando ambos salieron con maletas y fueron interceptados por más de una decena de agentes antes de llegar a un coche con destino al aeropuerto.

En su equipaje se hallaron relojes de lujo, dinero en efectivo y varios objetos sustraídos, algunos de ellos propiedad de la víctima. Ambos detenidos, que habían llegado a España desde Italia con documentación en regla, se encuentran en prisión preventiva. La Policía sospecha que podrían estar implicados en otros delitos similares y mantiene abierta la investigación.