Las bibliotecas de Carabanchel se preparan para el inicio del curso

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Carabanchel recuperan su actividad con el inicio del nuevo curso con actividades para todas las edades, desde cuentacuentos hasta presentaciones de libros y conferencias con los que aprender más acerca del distrito, descubrir novedades literarias y aprender sobre ciencia. Además, vuelven los talleres y clubes de lectura con los que compartir un rato artístico con los vecinos de Carabanchel. Te contamos la agenda de actividades del mes de septiembre:

Cuentacuentos

Con la vuelta de septiembre regresan a las bibliotecas del distrito los cuentacuentos y espectáculos de títeres y marionetas para los más pequeños. Este jueves, 11 de septiembre, a las 18:00 h, Nelson Calderón presentará La bruja Guaposa en la Biblioteca Municipal La Chara. Está dirigida para público a partir de 3 años. En la biblioteca Ana María Matute, la cuentacuentos, Silvina Rodríguez, relatará el cuento Cómo me gusta viajar, pensado para estimular los sentidos de los bebés de 0 a 24 meses. Habrá dos turnos, uno a las 17:00 y otro a las 17:30 h del martes 23.

También en la Ana María Matute tendrá lugar el martes 30 a las 18:00 h la lectura de Cuentos enrevesados, a cargo de Roberto Mezquita, pensado para niños a partir de 4 años, con la lectura de historias pensadas para despertar su imaginación y amor por los libros.

Recitales, presentaciones y actos

La Biblioteca La Chata acogerá la presentación de Al otro lado del río, una antología de relatos coordinada por Jorge Ruiz Morales y ambientados en el distrito. Será el jueves 18 a las 19:00 h y participarán los autores detrás de la obra que con sus historias realizan un mosaico literario del distrito.

En la agenda de septiembre, el viernes 19 a las 19:00 h se presentará en la biblioteca Ana María Matute la novela Una noche de reyes, de Noemí Trujillo. En este libro una escritora recibe la visita de los fantasmas de algunas de las autoras más importantes de la literatura. Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y otras escritoras icónicas cruzan la frontera de la ficción y la realidad para compartir conversaciones inolvidables sobre literatura, memoria y el paso del tiempo.

Además, el mismo vienes a las 19:00 h, se impartirá en la Biblioteca La Chata la conferencia ‘Nanotecnología para el desarrollo sostenible: lo pequeño ayudando a resolver un gran problema’. Pedro A. Serena, investigador científico del CSIC, guiará por los avances más prometedores de la nanotecnología. La entrada es libre hasta completar aforo.

Talleres

Si te apasiona dibujar y buscas un entorno creativo para pintar puedes apuntarte hasta el 30 de septiembre a través de este enlace en el taller de dibujo para adultos. Esta dirigido a alumnos tanto de nivel inicial como avanzado. Las clases se acompañan de música y un ambiente relajado. El taller se celebra los lunes y miércoles a las 17:00 h y los viernes a las 11:00 h, y tienen una duración de dos horas.

Y si quieres apuntarte a un club de lectura, ya está abierto el plazo de inscripción al Club de los Gatos. En su 16ª edición se crearán tres salas. La sala de mañana ‘Octubre negro’ con novelas de suspense; la sala de tarde ‘Siguiendo el hilo’ para adentrarse en el mundo de la moda, y la sala autogestionada ‘Lo más de lo más’ con las últimas novedades. El plazo para apuntarse es hasta el 23 de septiembre.