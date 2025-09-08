Almeida anuncia el próximo inicio de las obras del bulevar que unirá Cibeles y la Puerta del Alcalá

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que la Junta de Gobierno municipal aprobará la semana que viene el inicio de las obras del bulevar que conectará la plaza de Cibeles con la plaza de la Independencia, donde se encuentra ubicada la Puerta de Alcalá.

Así lo ha indicado esta mañana de lunes, 8 de septiembre, durante su intervención para dar cuenta de la situación actual en el Pleno del Estado de la Ciudad, con motivo de la mitad de su mandato al frente administrativo de la capital. El pleno fue retrasado a este mes de septiembre por su baja de paternidad.

Se trata de un proyecto anunciado inicialmente hace un año, por el que el Ayuntamiento de Madrid realizará una remodelación integral del Paisaje de la Luz en distintas fases, que comenzará por los flancos norte y sur. Actualmente se están elaborando los proyectos básicos de reforma del tramo de la calle Alcalá entre las plazas de Cibeles y de la Independencia y del frente de Atocha, entre la Glorieta de Carlos V y el Panteón de España (antiguo Panteón de Hombres Ilustres).

En el caso de la calle Alcalá, la intervención supondrá una continuación a la actuación llevada a cabo entre Cibeles y la Puerta del Sol durante el pasado mandato y dotará de la importancia que merece al entorno de la Puerta de Alcalá mediante la incorporación de un bulevar que ponga en valor este gran símbolo de la ciudad.

La remodelación en el espacio comprendido entre la Glorieta de Carlos V y el Panteón de España se desarrollará una vez terminen las obras subterráneas que están realizando en el entorno la Comunidad de Madrid y ADIF. Por su parte, el gran núcleo cultural del Paisaje de la Luz, formado por el paseo del Prado, será reformado en fases posteriores, pero siempre respetando los valores de autenticidad, integridad y universalidad por los que la Unesco reconoció a este espacio como Patrimonio Mundial. En este sentido, todos los proyectos necesitarán el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio y de la Unesco.